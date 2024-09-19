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Hülya Avşar, Miss Turkey 2024 Birincisi İdil Bilgen'i Korumak İsterken Konuyu Kendi Güzelliğine Bağladı!

Hülya Avşar, Miss Turkey 2024 Birincisi İdil Bilgen'i Korumak İsterken Konuyu Kendi Güzelliğine Bağladı!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
19.09.2024 - 13:20

Hülya Avşar, Miss Turkey 2024 güzeli İdil Bilgen hakkındaki eleştirileri yersiz bulduğunu açıklarken konuyu bir anda kendi güzelliğine bağladı.

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Biliyorsunuz ki son birkaç gündür gündemimizde Miss Turkey 2024'ün birincisi İdil Bilgen var. Sosyal medya kullanıcıları tarafından çok eleştirilen Bilgen'in birinciliği hakkında bazı ünlü isimlerimizden de hoş olmayan yorumlar gelmişti hatırlarsanız.

Biliyorsunuz ki son birkaç gündür gündemimizde Miss Turkey 2024'ün birincisi İdil Bilgen var. Sosyal medya kullanıcıları tarafından çok eleştirilen Bilgen'in birinciliği hakkında bazı ünlü isimlerimizden de hoş olmayan yorumlar gelmişti hatırlarsanız.

Birinciliği ile ilgili her detay çok eleştirilen Miss Turkey güzeli Bilgen'in birinciliğini destekleyerek ünlü güzeli öven ve koruyan da birçok ünlü isim olmuştu.

Birinciliği ile ilgili her detay çok eleştirilen Miss Turkey güzeli Bilgen'in birinciliğini destekleyerek ünlü güzeli öven ve koruyan da birçok ünlü isim olmuştu.

O isimlerden bir tanesi de şimdilerde "Bir Hülya Avşar Sohbeti" isimli programında konuklarına sorduğu ilginç sorular ile gündeme gelen Hülya Avşar oldu.

O isimlerden bir tanesi de şimdilerde "Bir Hülya Avşar Sohbeti" isimli programında konuklarına sorduğu ilginç sorular ile gündeme gelen Hülya Avşar oldu.

"İdil'i güzelliğiyle eleştirenleri hiç doğru bulmuyorum" diyen Avşar, "Bir kız annesi olarak çok ayıp" açıklamalarından sonra konuyu bir anda kendi güzelliğine bağladı.

"İdil'i güzelliğiyle eleştirenleri hiç doğru bulmuyorum" diyen Avşar, "Bir kız annesi olarak çok ayıp" açıklamalarından sonra konuyu bir anda kendi güzelliğine bağladı.

Hülya Avşar'ın "Beni bu hayatta eleştiremedikleri tek şey güzelliğim" diyerek konuyu kendine bağlaması gündem oldu.

Hülya Avşar'ın "Beni bu hayatta eleştiremedikleri tek şey güzelliğim" diyerek konuyu kendine bağlaması gündem oldu.

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