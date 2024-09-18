Onu Böyle Görmediniz: Bülent Ersoy'un Tozlu Rafların Arasında Kalıp Gün Yüzüne Çıkmamış Gençlik Fotoğrafları!
Onu Böyle Görmediniz: Bülent Ersoy'un Tozlu Rafların Arasında Kalıp Gün Yüzüne Çıkmamış Gençlik Fotoğrafları!
Diva lakaplı Bülent Ersoy'u daha önce böyle hiç görmediniz! İşte Bülent Ersoy'un tarihin tozlu raflarında kalan gençlik fotoğrafları.
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Diva lakaplı ünlü sanatçı Bülent Ersoy; açıklamaları, sivri dili ve kombinleri ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi biliyorsunuz ki.
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Geçtiğimiz günlerde Onur Akay ile özel bir röportaj yapan Diva'nın Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen hakkında yaptığı açıklamalar gündem olmuştu hatırlarsanız.
Onur Akay aynı röportajda Diva'nın bugüne kadar hiç görmediğiniz gençlik fotoğraflarına da ulaşmış, arşivden çıkardığı o pozları sosyal medya hesabından yayınlamıştı.
Biz de Onur Akay'ın arşivinden çıkan fotoğraflar ile birlikte Bülent Ersoy'un tarihin tozlu raflarında kalan gençlik fotoğraflarını derledik!
Gelin, Diva'nın gençlik fotoğraflarına birlikte bakalım!
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