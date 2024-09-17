İdil Bilgen Eleştirilerinin Arkasında Olduğunu Söyleyen Diva'dan Miss Turkey 2024 Güzeline Yeni Taş Geldi!

Miss Turkey 2024 yarışmasının birincisi İdil Bilgen olmuş, ünlü güzelin birinciliği sosyal medyada çok konuşulmuştu. Bilgen'in birinciliğine yorum yapan ünlü isimlerden biri de Bülent Ersoy olmuş ve Ersoy'un Bilgen'e olan benzetmeleri ise fena topa tutulmuştu. Onur Akay ile röportaj yapan Diva'dan ünlü güzel hakkında yeni açıklamalar geldi.

KAYNAK: Onur Akay