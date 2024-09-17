İdil Bilgen Eleştirilerinin Arkasında Olduğunu Söyleyen Diva'dan Miss Turkey 2024 Güzeline Yeni Taş Geldi!
İdil Bilgen Eleştirilerinin Arkasında Olduğunu Söyleyen Diva'dan Miss Turkey 2024 Güzeline Yeni Taş Geldi!
Miss Turkey 2024 yarışmasının birincisi İdil Bilgen olmuş, ünlü güzelin birinciliği sosyal medyada çok konuşulmuştu. Bilgen'in birinciliğine yorum yapan ünlü isimlerden biri de Bülent Ersoy olmuş ve Ersoy'un Bilgen'e olan benzetmeleri ise fena topa tutulmuştu. Onur Akay ile röportaj yapan Diva'dan ünlü güzel hakkında yeni açıklamalar geldi.
KAYNAK: Onur Akay
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Miss Turkey 2024 yarışmasının birincisi İdil Bilgen olmuş ve ünlü güzelin galibiyeti sosyal medyada çok konuşulmuştu hatırlarsanız. Kimi ünlü isimlerimiz Bilgen'in birinciliğini desteklerken kimileri de eleştiri yağmuruna tutmuştu.
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İdil Bilgen'in birinciliği hakkında nahoş yorumlardan biri de Diva'ya aitti. Hatta Diva'nın Bilgen hakkında yaptığı “Bu şimdi güzel mi! Erkeksi hatları var, Şabaniye gibi!” açıklamaları topa tutulmuştu.
Geçtiğimiz saatlerde Onur Akay ile röportaj yapan Diva, Bilgen hakkında yaptığı açıklamaların arkasında olduğunu belirterek ünlü güzele yeniden taş attı.
"Vallahi çocuğum, ben her zaman kitabın ortasından konuşurum… Ne dediysem o, söylediklerimden de dönmem!” diyen Bülent Ersoy, birilerinin canı yanacak diye yalan konuşmayacağını da belirtti.
Ünlü sanatçı aynı zamanda "Hanımlar, beyler sizler o zaman doğruları söyleyeni dokuz köyden kovup, yalan ve yalancılığa mı prim vermek istiyorsunuz? Buyurun alın başınıza taç edin. Ama ben her zaman doğruları konuşurum. Kendimi bile eleştirirken canımı acıtma pahasına dahi olsa en büyük eleştirileri kendime yaparım. Herkes bilsin ki beni kimse yalan söylemeye mecbur edemez. Bu hanım kız kendine güvenmiş, gitmiş birinci de seçilmiş ama kim nereye seçilmiş olursa olsun, ben sorulan sorular üzerine kişisel yorumumu beyan ettim. Hepsi bu.” açıklamalarında bulundu.
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Miss Turkey güzelinin tıp fakültesi mezunu olduğunu söyleyenler için "O vakit doktor hanım bilgi yarışmasına gidecek güzellik yarışmasına değil." açıklamalarında bulunan Diva'nın her cümlesi bir öncekini arattı desek yeri!
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