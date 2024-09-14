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Uraz Kaygılaroğlu Tiyatro Oyununda Erkek Rol Arkadaşıyla Öpüştüğü Anlar Hakkında İlk Kez Konuştu!

Uraz Kaygılaroğlu Tiyatro Oyununda Erkek Rol Arkadaşıyla Öpüştüğü Anlar Hakkında İlk Kez Konuştu!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
14.09.2024 - 21:54

Uraz Kaygılaroğlu geçtiğimiz aylarda ‘Aşık Shakespeare’ adlı tiyatro oyununun provalarında rol arkadaşıyla öpüştüğü anlar hakkında ilk kez konuştu!

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Pis Yedili dizisi ile hayatımıza giren, yıllar içinde verdiği kilolarla ve geçirdiği değişimle magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Uraz Kaygılaroğlu'nu mutlaka tanıyorsunuzdur.

Pis Yedili dizisi ile hayatımıza giren, yıllar içinde verdiği kilolarla ve geçirdiği değişimle magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Uraz Kaygılaroğlu'nu mutlaka tanıyorsunuzdur.

Sosyal medya paylaşımları, babalığı ve özel hayatı ile de sık sık gündemimize gelen ünlü oyuncu hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda ‘Aşık Shakespeare’ adlı tiyatro oyununun provalarında rol arkadaşıyla dudak dudağa görüntüleriyle çok konuşulmuştu.

Sosyal medya paylaşımları, babalığı ve özel hayatı ile de sık sık gündemimize gelen ünlü oyuncu hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda ‘Aşık Shakespeare’ adlı tiyatro oyununun provalarında rol arkadaşıyla dudak dudağa görüntüleriyle çok konuşulmuştu.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Kimileri o anları çok eleştirirken kimileri de Uraz Kaygılaroğlu'nun oyunculuk yaptığını ve eleştirilecek herhangi bir durum olmadığını savunmuştu.

Kimileri o anları çok eleştirirken kimileri de Uraz Kaygılaroğlu'nun oyunculuk yaptığını ve eleştirilecek herhangi bir durum olmadığını savunmuştu.

Şu ana dek bu konu hakkında sessiz kalmayı tercih eden ünlü oyuncu, rol arkadaşıyla öpüştüğü anlar hakkında ilk kez açıklamayı geçtiğimiz saatlerde yaptı.

Şu ana dek bu konu hakkında sessiz kalmayı tercih eden ünlü oyuncu, rol arkadaşıyla öpüştüğü anlar hakkında ilk kez açıklamayı geçtiğimiz saatlerde yaptı.

Kaygılaroğlu o anlar hakkında ”Oyunculuk yapıyoruz. Kadınların sahneye çıkmasının yasak olduğu bir dönemi oynuyorduk. Başka bir işte de katili oynuyorsun, birini öldürüyorsun, hoşuna gitmeyecek şeyleri de oynayabiliyorsun." açıklamalarında bulundu.

Kaygılaroğlu o anlar hakkında ”Oyunculuk yapıyoruz. Kadınların sahneye çıkmasının yasak olduğu bir dönemi oynuyorduk. Başka bir işte de katili oynuyorsun, birini öldürüyorsun, hoşuna gitmeyecek şeyleri de oynayabiliyorsun." açıklamalarında bulundu.
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İşte o anlar 👇🏻

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