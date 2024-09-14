Uraz Kaygılaroğlu Tiyatro Oyununda Erkek Rol Arkadaşıyla Öpüştüğü Anlar Hakkında İlk Kez Konuştu!
Uraz Kaygılaroğlu Tiyatro Oyununda Erkek Rol Arkadaşıyla Öpüştüğü Anlar Hakkında İlk Kez Konuştu!
Uraz Kaygılaroğlu geçtiğimiz aylarda ‘Aşık Shakespeare’ adlı tiyatro oyununun provalarında rol arkadaşıyla öpüştüğü anlar hakkında ilk kez konuştu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pis Yedili dizisi ile hayatımıza giren, yıllar içinde verdiği kilolarla ve geçirdiği değişimle magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Uraz Kaygılaroğlu'nu mutlaka tanıyorsunuzdur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medya paylaşımları, babalığı ve özel hayatı ile de sık sık gündemimize gelen ünlü oyuncu hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda ‘Aşık Shakespeare’ adlı tiyatro oyununun provalarında rol arkadaşıyla dudak dudağa görüntüleriyle çok konuşulmuştu.
Kimileri o anları çok eleştirirken kimileri de Uraz Kaygılaroğlu'nun oyunculuk yaptığını ve eleştirilecek herhangi bir durum olmadığını savunmuştu.
Şu ana dek bu konu hakkında sessiz kalmayı tercih eden ünlü oyuncu, rol arkadaşıyla öpüştüğü anlar hakkında ilk kez açıklamayı geçtiğimiz saatlerde yaptı.
Kaygılaroğlu o anlar hakkında ”Oyunculuk yapıyoruz. Kadınların sahneye çıkmasının yasak olduğu bir dönemi oynuyorduk. Başka bir işte de katili oynuyorsun, birini öldürüyorsun, hoşuna gitmeyecek şeyleri de oynayabiliyorsun." açıklamalarında bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın