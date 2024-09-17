Edis Konserine Giden Hazal Kaya'nın Kuliste Dansçılarla Birlikte Coştuğu Anlar Topa Tutuldu!
Edis Konserine Giden Hazal Kaya'nın Kuliste Dansçılarla Birlikte Coştuğu Anlar Topa Tutuldu!
Edis konserine giden Hazal Kaya'nın kuliste dansçılarla birlikte dans edip eğlendiği anlar topa tutuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kimileri için Nihal kimileri için Feriha olarak hafızalara kazınan Hazal Kaya'yı mutlaka tanıyorsunuzdur. 2019 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay'la dünyaevine giren Hazal Kaya, hem kariyeri hem özel hayatı ile magazin gündeminin konuşulan isimlerinden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Biraz dobra biraz sivri dilli ünlü oyuncu bazen anlattıklarıya, bazen paylaşımlarıyla bazen de çok eğlendiği anlar ile gündeme geliyor.
Geçtiğimiz saatlerde Edis'in konserine katılan Hazal Kaya, bu kez de kuliste dansçılarla birlikte eğlenip dans ettiği anlar ile gündeme geldi.
Kendini şarkıya kaptıran ünlü oyuncunun dans ettiği anlar ise sosyal medya kullanıcıları tarafından resmen topa tutuldu!
Gelin önce o anlara bakalım 👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdi de sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına birlikte göz atalım 👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın