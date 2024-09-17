Gürgen Öz, Miss Turkey 2024 Birincisi İdil Bilgen'e Gelen Eleştirileri Dilan Polat Üzerinden Değerlendirdi!
Gürgen Öz, Miss Turkey 2024 Birincisi İdil Bilgen'e Gelen Eleştirileri Dilan Polat Üzerinden Değerlendirdi!
Birkaç gündür gündemimizde olan İdil Bilgen eleştirilerine bir yanıt da oyuncu Gürgen Öz'den geldi! Bilgen'e yapılan haksızlığı eleştiren Öz, Dilan Polat'a da taş attı.
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Biliyorsunuz ki son birkaç gündür gündemimizde Miss Turkey 2024'ün birincisi İdil Bilgen var. Sosyal medya kullanıcıları tarafından çok eleştirilen Bilgen'in birinciliği hakkında bazı ünlü isimlerimizden de hoş olmayan yorumlar gelmişti hatırlarsanız.
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Bilgen'in birinciliğini eleştiren kadar ünlü güzelin haksızlığa uğradığını düşünerek Bilgen'i koruyanlar da oldu tabii.
O isimlerden bir tanesi de ünlü oyuncu Gürgen Öz oldu. Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen'in aldığı eleştirilerin haksız olduğunu savunan Gürgen, "Diğer güzel kızların hakkı yendi" diyenlere de sert çıkıştı.
Gürgen, paylaştığı videoda "Gencecik bir kızımızı linçlediler, torpilliydi diyorlar. Madem bu kadar karşıydık hak yenmesine, Dilan Polat'ın neden 7 Milyon takipçisi var?" açıklamalarında bulunarak geçtiğimiz haftalarda tahliye edilen Dilan Polat'a taş attı.
İşte o anlar 👇🏻
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Off kavgada söylenmez. 👍👍👍👍👍