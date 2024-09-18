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Seda Bakan, "Sen Evlendin, Anne Oldun Artık Sana İş Gelmez" Diyenlere İnat Oyunculuğa Devam Edeceğini Açıkladı

Seda Bakan, "Sen Evlendin, Anne Oldun Artık Sana İş Gelmez" Diyenlere İnat Oyunculuğa Devam Edeceğini Açıkladı

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
18.09.2024 - 17:06

Seda Bakan verdiği bir röportajda, 'Sen evlendin, anne oldun artık sana iş gelmez' diyenlere inat oyunculuğa devam edeceğini açıkladı!

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Kardeş Payı dizisindeki rolü ile hafızalarımıza kazınan ünlü oyuncu Seda Bakan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Kardeş Payı dizisindeki rolü ile hafızalarımıza kazınan ünlü oyuncu Seda Bakan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

İki çocuk annesi olan ünlü oyuncu son olarak Zeytin Ağacı dizisi ile ekran karşısına çıkmıştı. Şimdilerde yeni filminin yayınlanması için gün sayan Bakan, açıklamaları ile de sık sık magazin gündeminde yerini alan ünlü isimlerden biri biliyorsunuz ki.

İki çocuk annesi olan ünlü oyuncu son olarak Zeytin Ağacı dizisi ile ekran karşısına çıkmıştı. Şimdilerde yeni filminin yayınlanması için gün sayan Bakan, açıklamaları ile de sık sık magazin gündeminde yerini alan ünlü isimlerden biri biliyorsunuz ki.

Geçtiğimiz günlerde röportaj veren ünlü oyuncu bu kez de "Çocuk da yaparım kariyer de" açıklaması ile gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde röportaj veren ünlü oyuncu bu kez de "Çocuk da yaparım kariyer de" açıklaması ile gündeme geldi.

Kendisine evlendiğinde ve çocuk sahibi olduğunda artık iş alamayacağını söyleyenler olduğunu açıklayan Seda Bakan, şu an olduğu yere zorluklarla geldiğini ve çalışmaya da devam edeceğini açıkladı.

Kendisine evlendiğinde ve çocuk sahibi olduğunda artık iş alamayacağını söyleyenler olduğunu açıklayan Seda Bakan, şu an olduğu yere zorluklarla geldiğini ve çalışmaya da devam edeceğini açıkladı.

İşte o anlar 👇🏻

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