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Gülşah Saraçoğlu'nun Gülben Ergen İçin Tasarladığı 'Hançer' Detaylı Elbise Goygoycuların Diline Fena Düştü!

Gülşah Saraçoğlu'nun Gülben Ergen İçin Tasarladığı 'Hançer' Detaylı Elbise Goygoycuların Diline Fena Düştü!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
18.09.2024 - 13:42

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun Gülben Ergen için tasarladığı 'hançer' detaylı elbise goygoycuların diline fena düştü!

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Bir dönem moda programlarındaki kaosları ile hafızalara kazınan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nu mutlaka tanıyorsunuzdur.

Bir dönem moda programlarındaki kaosları ile hafızalara kazınan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nu mutlaka tanıyorsunuzdur.

Bülent Ersoy, Nükhet Duru, Merve Özbey ve Gülben Ergen gibi ünlü isimler için de tasarımlar yapan Saraçoğlu, tasarladığı elbiseler ile de sık sık konuşuluyor biliyorsunuz ki.

Bülent Ersoy, Nükhet Duru, Merve Özbey ve Gülben Ergen gibi ünlü isimler için de tasarımlar yapan Saraçoğlu, tasarladığı elbiseler ile de sık sık konuşuluyor biliyorsunuz ki.

Saraçoğlu, bu kez de Gülben Ergen için tasarladığı kombin ile gündeme geldi. Ünlü modacının geçtiğimiz haftalarda Gülben Ergen için tasarladığı hançer detaylı beyaz elbise yeniden gündem olurken goygoycuların diline düşmekten de kurtulamadı.

Saraçoğlu, bu kez de Gülben Ergen için tasarladığı kombin ile gündeme geldi. Ünlü modacının geçtiğimiz haftalarda Gülben Ergen için tasarladığı hançer detaylı beyaz elbise yeniden gündem olurken goygoycuların diline düşmekten de kurtulamadı.

Gelin önce Ergen'in hançer detaylı elbisesine bir bakalım 👇🏻

Gelin önce Ergen'in hançer detaylı elbisesine bir bakalım 👇🏻

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Şimdi de sosyal medya kullanıcılarının birbirinden yaratıcı yorumlarına bir bakalım!

Şimdi de sosyal medya kullanıcılarının birbirinden yaratıcı yorumlarına bir bakalım!

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