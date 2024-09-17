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Aşkım Kapışmak, Miss Turkey 2024 Birincisi İdil Bilgen'e 'Erkeksi' Diyen Bülent Ersoy'a Saydı Sayıştırdı!

Aşkım Kapışmak, Miss Turkey 2024 Birincisi İdil Bilgen'e 'Erkeksi' Diyen Bülent Ersoy'a Saydı Sayıştırdı!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
17.09.2024 - 14:37

Aşkım Kapışmak, Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen'e 'Erkeksi' diyen Bülent Ersoy'a saydı sayıştırdı!

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Miss Turkey 2024 yarışmasının birincisi İdil Bilgen olmuş ve Bilgen'in galibiyetine birçok ünlü isimden yakışıksız yorumlar gelmişti hatırlarsanız.

Miss Turkey 2024 yarışmasının birincisi İdil Bilgen olmuş ve Bilgen'in galibiyetine birçok ünlü isimden yakışıksız yorumlar gelmişti hatırlarsanız.

O ünlü isimlerden bir tanesi de Bülent Ersoy olmuş, Ersoy'un “Bu şimdi güzel mi! Erkeksi hatları var, Şabaniye gibi!” açıklamaları topa tutulmuştu.

O ünlü isimlerden bir tanesi de Bülent Ersoy olmuş, Ersoy'un “Bu şimdi güzel mi! Erkeksi hatları var, Şabaniye gibi!” açıklamaları topa tutulmuştu.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Ersoy, geçtiğimiz saatlerde verdiği bir röportajda sözlerinin arkasında olduğunu söyleyerek "Vallahi çocuğum, ben her zaman kitabın ortasından konuşurum… Ne dediysem o, söylediklerimden de dönmem!” açıklamalarında bulunmuş ve Bilgen için "O vakit doktor hanım bilgi yarışmasına gidecek güzellik yarışmasına değil." demişti.

Ersoy, geçtiğimiz saatlerde verdiği bir röportajda sözlerinin arkasında olduğunu söyleyerek "Vallahi çocuğum, ben her zaman kitabın ortasından konuşurum… Ne dediysem o, söylediklerimden de dönmem!” açıklamalarında bulunmuş ve Bilgen için "O vakit doktor hanım bilgi yarışmasına gidecek güzellik yarışmasına değil." demişti.

O anlardan da burada bahsetmiştik 👇🏻

Aşkım Kapışmak ise İdil Bilgen'i 'Erkeksi' olarak nitelendiren Bülent Ersoy'a çok sert çıkıştı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü isim Diva'ya resmen saydı sayıştırdı.

Aşkım Kapışmak ise İdil Bilgen'i 'Erkeksi' olarak nitelendiren Bülent Ersoy'a çok sert çıkıştı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü isim Diva'ya resmen saydı sayıştırdı.

Açıklamalarına "Nasıl bu kadar kötü olabiliyorsunuz?" diyerek başlayan Kapışmak, ilk önce güzellike yarışmalarının saçmalığından dem vurdu 👇🏻

Açıklamalarına "Nasıl bu kadar kötü olabiliyorsunuz?" diyerek başlayan Kapışmak, ilk önce güzellike yarışmalarının saçmalığından dem vurdu 👇🏻
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Daha sonra ise "Sen Bülent Ersoy , koca insansın , bi kadın için sarf ettiğin sözlere bak, ayıptır." açıklamaları ile Diva'yı ayıpladı.

Daha sonra ise "Sen Bülent Ersoy , koca insansın , bi kadın için sarf ettiğin sözlere bak, ayıptır." açıklamaları ile Diva'yı ayıpladı.

Ersoy'un eleştirilerinin acımasız ve zararlı olabileceğini savunan Kapışmak, "Sevseniz de sevmeseniz de kimse bir insanı böyle istismar edemez!!!" diyerek Diva'ya fena çıkıştı.

Ersoy'un eleştirilerinin acımasız ve zararlı olabileceğini savunan Kapışmak, "Sevseniz de sevmeseniz de kimse bir insanı böyle istismar edemez!!!" diyerek Diva'ya fena çıkıştı.

Son olarak Ersoy'un bu açıklamalarının nedeninin reklam yapmak olduğunu ima eden Kapışmak, "Bülent hanım pr tarzınız 50 yıl öncesinde kaldı. Keşke şarkılarınızda sizi takip etseydi." cümleleri ile Diva'ya sert eleştirilerde bulundu.

Son olarak Ersoy'un bu açıklamalarının nedeninin reklam yapmak olduğunu ima eden Kapışmak, "Bülent hanım pr tarzınız 50 yıl öncesinde kaldı. Keşke şarkılarınızda sizi takip etseydi." cümleleri ile Diva'ya sert eleştirilerde bulundu.

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Boncuk Mavisoy

Bu tepkiler söyleyen Bülent ersoy olduğu için geliyor. Hedefe bakmalı, gösteren parmağa değil.

ketenhelva

bu adam kendini neden bu kadar bilir kişi zannediyor ve buna neden izin verdik

dsu4522

sen kimsin de konusuyosun kişisel gelişimci kim varsa bilir kişi ilan ediyosunuz 😂