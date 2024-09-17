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Hanımcılığı Arşa Çıkaran Gamze Erçel'in Eşi Caner Yıldırım'ın Son Paylaşımı "Böyle Olmak Çok mu Zor?" Dedirtti

Hanımcılığı Arşa Çıkaran Gamze Erçel'in Eşi Caner Yıldırım'ın Son Paylaşımı "Böyle Olmak Çok mu Zor?" Dedirtti

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
17.09.2024 - 10:47

Caner Yıldırım'ın hanımcılığı arşa çıkardığı son paylaşımı sosyal medya kullanıcılarına 'Beyler böyle olmak çok mu zor?' dedirtti.

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Hande Erçel'in biricik kardeşi Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. 2019 yılında dünyaevine giren ünlü çift, aynı yılın sonunda Gamze ve Hande Erçel'in hayatını kaybeden annesinin de ismini yaşatan kızları Aylin Mavi'yi kucaklarına almışlardı.

Hande Erçel'in biricik kardeşi Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. 2019 yılında dünyaevine giren ünlü çift, aynı yılın sonunda Gamze ve Hande Erçel'in hayatını kaybeden annesinin de ismini yaşatan kızları Aylin Mavi'yi kucaklarına almışlardı.

Biricik kızlarıyla birlikte sosyal medyada yaptıkları her paylaşım ile göz dolduran ünlü çift, birbirlerine aşklarını haykırmaktan da hiçbir zaman vazgeçmiyor.

Biricik kızlarıyla birlikte sosyal medyada yaptıkları her paylaşım ile göz dolduran ünlü çift, birbirlerine aşklarını haykırmaktan da hiçbir zaman vazgeçmiyor.

Özellikle de Caner Yıldırım'ın karısını övmelere doyamadığı paylaşımları sık sık gündemimizde yerini alıyor.

Özellikle de Caner Yıldırım'ın karısını övmelere doyamadığı paylaşımları sık sık gündemimizde yerini alıyor.

İşte yine o günlerden birindeyiz. Çünkü Caner Yıldırım bugün de hanımcılığı arşa çıkardığı paylaşımıyla görenlere "Beyler böyle olmak çok mu zor?" dedirtti!

İşte yine o günlerden birindeyiz. Çünkü Caner Yıldırım bugün de hanımcılığı arşa çıkardığı paylaşımıyla görenlere "Beyler böyle olmak çok mu zor?" dedirtti!

İşte Caner Yıldırım'ın paylaşımı 👇🏻

İşte Caner Yıldırım'ın paylaşımı 👇🏻
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Gelin, bir de sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına bakalım!

Gelin, bir de sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına bakalım!
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