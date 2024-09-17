Uzaklara Daldı: Sosyal Medya Yasağını Bir Delip Pir Delen Dilan Polat Cezaevinde Yaşadıklarını Anlattı!
Uzaklara Daldı: Sosyal Medya Yasağını Bir Delip Pir Delen Dilan Polat Cezaevinde Yaşadıklarını Anlattı!
Sosyal medya kullanmayacağını söylemesine rağmen son birkaç gündür üst üste hikaye paylaşan Dilan Polat, bu kez de cezaevinde yaşadıklarını anlattı.
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Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalar sonucunda eşi Engin Polat ile birlikte tutuklanan Dilan Polat yaklaşık 10 ay cezaevinde kaldıktan sonra 19 Ağustos'ta tahliye edilmişti hatırlarsanız.
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Dilan Polat'ın Engin Polat tarafından sosyal medya kullanımı yasaklanmış, Engin Polat tahliye olduğu gün sosyal medya yasağı ortadan kalkarak Dilan Polat'tan ilk paylaşım gelmişti.
Eşinin tahliyesinden sonra sosyal medya paylaşımında bulunmayan Dilan Polat, dün eşiyle yaptığı aşk paylaşımıyla sosyal medya yasağını tamamen deldi desek yeri.
Bugün ise üst üste hikayeler gelmeye başladı. Önce oğlu Milan Efe ile "Günaydıııın" hikayesi paylaşan Polat, daha sonra oğlunun hastalığından ve Milan'ı okula yazdıracağından bahsetti.
Konuşurken sık sık uzaklara dalan Polat, "Nasıl dayandın?" sorusuna ise kullandığı ilaçları göstererek "Konuşacak çok şey var ama konuşamıyorum" cevabını verdi.
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Dizindeki yarayı göstererek avukat odasında bayıldığını anlatan Polat, çocuklarıyla yaşadığı zor anları da üstü kapalı bir şekilde anlattı.
Gelin, Polat'ın sabah saatlerinden beri yaptığı paylaşımlara birlikte bakalım!
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Başladı yine polat haberleri, şimdi de paylaşımlarını içerik yapıp habermiş gibi sunuyorlar rezil bir site onedio pardon polatnedio artık..
7 milyon takipçi olan herkesin her türlü haberi itina ile yapılır.