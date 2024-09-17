Cezası Belli Oldu: Deniz Akkaya Kızına Şiddet Uyguladığı Gerekçesiyle Hapis Cezasına Çarptırıldı
Cezası Belli Oldu: Deniz Akkaya Kızına Şiddet Uyguladığı Gerekçesiyle Hapis Cezasına Çarptırıldı
Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Deniz Akkaya, 16 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle 4 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı.
KAYNAK: Habertürk/Mustafa Şekeroğlu
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Hatırlarsanız geçtiğimiz Mayıs ayında kızı ile ilgili yaptığı paylaşımlarla sosyal medya gündemine ilk sıradan yerleşen Deniz Akkaya, 16 yaşındaki kızının ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirmesi üzerine kızının tepki olarak bacağına yapışıp kendisine fiziksel şiddet uyguladığını ve 1.5 saat de balkona kilitlediğini açıklamıştı.
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Yaşananların üstünden çok geçmeden "burnu sürtsün diye" açıklamasıyla kızını Sosyal Hizmetler Kurumu'na teslim ettiğini söyleyen Akkaya tepki çekmiş, anne-kız arasındaki sular bir türlü durulmamıştı.
Deniz Akkaya'nın içinde demir termos bulunan çantayı ve kablosuz kulaklığı kızı Ayşe Özbilgin'e fırlattığı, tekme ve tokat atıp boğazını sıkarak yaraladığı iddia edilmişti.
Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Deniz Akkaya'nın cezası geçtiğimiz saatlerde belli oldu. Akkaya, Efe Özbilgin ile birlikteliğinden dünyaya gelen 16 yaşındaki kızı Ayşe Özbilgin'e şiddet uyguladığı gerekçesiyle 4 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme, Deniz Akkaya'nın sabıkasının bulunması, suça meyilli kişiliği gibi nedenler ile verilen cezayı ertelemedi. Yargıtay cezayı onarsa Akkaya'nın cezaevine gireceği öğrenildi.
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Verilen karar sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akkaya, " Bir süre buralarda da olmayacağım. Belki de hayatımın bu döneminde hak ettiğim adamı aşkı bulurum ne dersiniz." açıklamalarında bulundu 👇🏻
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