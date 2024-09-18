Gelinlikleriyle Pişti Olan Ünlü Güzelleri Oyluyoruz! Barbara Palvin mi Pınar Deniz mi?
Gelinlikleriyle Pişti Olan Ünlü Güzelleri Oyluyoruz! Barbara Palvin mi Pınar Deniz mi?
Gelinlikleriyle pişti olan iki ünlü güzeli birlikte oyluyoruz. Hadi, gelin gelinlik Pınar Deniz'e mi yoksa Barbara Palvin'e mi daha çok yakıştı beraber seçelim!
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Yaklaşık iki buçuk yıldır birlikte olan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, Roma'da kıydıkları sade nikahları ile ilişkilerini evlilikle taçlandırdı!
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Hamile olduğu iddia edilen Pınar Deniz, nikah gününde Vivienne Westwood tasarımı gelinlik giyerken, Kaan Yıldırım Tom Ford imzalı bir takım tercih etti.
Uzun süredir bu özel günü bekleyen ünlü çiftin nikah görüntüleri çok konuşulurken en dikkat çeken detaylardan bir tanesi de Pınar Deniz'in Barbara Palvin ile pişti olması oldu biliyorsunuz ki!
Biz de gelinlik hangi ünlü isme daha çok yakışmış sizlerle birlikte seçelim istedik!
Hazırsanız, hadi kararınızı verin! Pınar Deniz mi? Barbara Palvin mi?
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