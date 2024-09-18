Görüş Bildir
Haberler
Magazin
2000'li Yılların Efsane İsmi Nazan Öncel'den "Sana Ne Olmuş" Diye Soranlara Ders Niteliğinde Estetik Cevabı!

2000'li Yılların Efsane İsmi Nazan Öncel'den "Sana Ne Olmuş" Diye Soranlara Ders Niteliğinde Estetik Cevabı!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
18.09.2024 - 17:54

2000'li yılların efsanelerinden biri olan Nazan Öncel, son paylaşımıyla 'Sana ne olmuş?' diyenlere ders niteliğinde cevap verdi!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1990-2000'li yılların efsane isimlerinden biri olan ve hafızalarımıza 'Aşkım Baksana Bana', 'Gidelim Buralardan' gibi şarkılar ile kazınan Nazan Öncel'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

1990-2000'li yılların efsane isimlerinden biri olan ve hafızalarımıza 'Aşkım Baksana Bana', 'Gidelim Buralardan' gibi şarkılar ile kazınan Nazan Öncel'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Hala sahne almaya devam eden ve sesiyle milyonlara ulaşan ünlü şarkıcı, sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminin konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Hala sahne almaya devam eden ve sesiyle milyonlara ulaşan ünlü şarkıcı, sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminin konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Ünlü şarkıcı bu kez sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımı ile gündeme geldi. "Sana ne olmuş Nazan" diye soranlara "Ne olacak güzelim zamanın eli değdi" diyen Nazan Öncel'in ders niteliğindeki estetik cevabı gündem oldu.

Ünlü şarkıcı bu kez sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımı ile gündeme geldi. "Sana ne olmuş Nazan" diye soranlara "Ne olacak güzelim zamanın eli değdi" diyen Nazan Öncel'in ders niteliğindeki estetik cevabı gündem oldu.

Böyle gelip böyle gitmek istediğini açıklayan ünlü sanatçı estetiksiz halinden gayet memnun olduğunu da dile getirmeyi ihmal etmedi.

Böyle gelip böyle gitmek istediğini açıklayan ünlü sanatçı estetiksiz halinden gayet memnun olduğunu da dile getirmeyi ihmal etmedi.

İşte o anlar 👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Gelin, sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına da bir göz atalım!

Gelin, sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına da bir göz atalım!

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın