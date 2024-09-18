2000'li Yılların Efsane İsmi Nazan Öncel'den "Sana Ne Olmuş" Diye Soranlara Ders Niteliğinde Estetik Cevabı!
2000'li Yılların Efsane İsmi Nazan Öncel'den "Sana Ne Olmuş" Diye Soranlara Ders Niteliğinde Estetik Cevabı!
2000'li yılların efsanelerinden biri olan Nazan Öncel, son paylaşımıyla 'Sana ne olmuş?' diyenlere ders niteliğinde cevap verdi!
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1990-2000'li yılların efsane isimlerinden biri olan ve hafızalarımıza 'Aşkım Baksana Bana', 'Gidelim Buralardan' gibi şarkılar ile kazınan Nazan Öncel'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Hala sahne almaya devam eden ve sesiyle milyonlara ulaşan ünlü şarkıcı, sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminin konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Ünlü şarkıcı bu kez sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımı ile gündeme geldi. "Sana ne olmuş Nazan" diye soranlara "Ne olacak güzelim zamanın eli değdi" diyen Nazan Öncel'in ders niteliğindeki estetik cevabı gündem oldu.
Böyle gelip böyle gitmek istediğini açıklayan ünlü sanatçı estetiksiz halinden gayet memnun olduğunu da dile getirmeyi ihmal etmedi.
İşte o anlar 👇🏻
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Gelin, sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına da bir göz atalım!
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