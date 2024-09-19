Ülkede Yaşanan Olaylara İsyan Eden Yeşim Salkım, Polatlardan Girdi Narin Cinayetinden Çıktı: "Uyutuluyoruz!"
Ülkede Yaşanan Olaylara İsyan Eden Yeşim Salkım, Polatlardan Girdi Narin Cinayetinden Çıktı: "Uyutuluyoruz!"
Son dönemlerde önce Polatların tahliye edilmesine daha sonra da Narin Güran Cinayetine isyan eden Yeşim Salkım'dan 'Uyutuluyoruz' haykırışı!
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Diyarbakır'da kaybolduktan sonra tam 19 gün boyunca aranan 8 yaşındaki Narin'in cansız bedenine ulaşılmış, Narin Güran'ın hala sonuçlanamayan ölümü sosyal medyada büyük ses getirmişti hatırlarsanız.
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Küçük Narin'in ölümünde birçok aile üyesinin ismi geçerken, her gün yeni bir detayın fark edildiği olaya ünlü isimlerden de sayısız tepki gelmişti.
Tam o sırada yaklaşık 10 aydır cezaevinde olan Polat çiftinden önce Dilan Polat, kısa bir süre sonra da Engin Polat tahliye edilmişti. Hatta ünlü fenomenlerin tahliyesi de sosyal medyada büyük ses getirmiş, birçok ünlü isimden "Adalet" vurgulu tepkiler gecikmemişti.
Gündemle alakalı yaptığı yorumlarla bilinen Yeşim Salkım ise en sonunda yaşananlara isyan ederek Polatlardan girip Narin Güran cinayetinden çıktığı paylaşımı ile gündeme geldi.
Açıklamasına "Ne güzel yedirdiniz bu millete!" cümlesi ile başlayan Salkım, Narin Güran cinayeti ile Polatların tahliyesinin unutturulduğunu vurgulayarak adaletsizlikten dem vurdu.
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Salkım, açıklamasını "Güzel unutuyoruz biz ay pardon uyutuluyoruz diyecektim" isyanı ile bitirdi!
İşte Yeşim Salkım'ın paylaşımı 👇🏻
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