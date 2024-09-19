Ataması Belli Olan Miss Turkey 2024 Birincisi İdil Bilgen'e Bingöl Yayladere Halkından "Bekliyoruz" Mesajı!
Ataması Belli Olan Miss Turkey 2024 Birincisi İdil Bilgen'e Bingöl Yayladere Halkından "Bekliyoruz" Mesajı!
Birincilik tacını aldıktan sonra ataması belli olan Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'e Bingöl/Yayladere halkından 'Bekliyoruz' mesajı geldi!
KAYNAK: Sabah/Aziz Önal
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Bu yıl Miss Turkey 2024 yarışmasından birincilikle ayrılan ve tacını Miss Turkey World 2022 Nursena Say'dan devralan Bilgen, sosyal medyada da kısa süre içerisinde gündem oldu. Hatta bir kesim ünlü güzelin birinciliğini çok eleştirdi hatırlarsanız.
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Tıp fakültesi mezunu ünlü güzelimiz, birincilik tacını aldıktan kısa bir süre sonra ise atama haberi ile gündeme düştü. Bingöl/Yayladere'ye ataması gerçekleştirilen ünlü güzel, yakın bir zamanda Bingöl Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi’nde işe başlayacak.
Sabah'tan Aziz Önal'ın haberine göre geçtiğimiz saatlerde ise ünlü güzelin atamasının gerçekleştiği Yayladere halkından İdil Bilgen'e "Bekliyoruz" mesajı geldi!
Yayladere ilçesinin esnaflarından biri olan Zülfü Değer, ilçede bulunan hastaların başka illere gittiğini belirterek "İlçemiz doğasıyla, insanıyla mükemmel bir yer. Yeni doktorumuzun buraya gelmesini çok istiyoruz. Sağlık açısından eksiklerimiz var. Buraya gelen doktorlar her zaman mutlu ayrıldılar. Sayın Bilgen'in de bu güzel coğrafyayı ve insanları tanımasını arzu ediyoruz" açıklamalarında bulundu.
İlçenin bir başka vatandaşlarından Mehmet Altuntoprak ise Bilgen için "Yayladere'nin havası ve doğası harikadır. Kendisini burada bekleriz. Bizim için önemli olan onun doktor olarak verimli olması" açıklamalarında bulunarak Bilgen'i merakla beklediklerini duyurdu.
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Değer miydi bunca olaya bunca hak yemeye ahh be .. Keşke sadece doktor olarak gündem olsaydın, bu sayede bingöl'de hizmet yapmanı iple çekiyoruz..
Bu kadının gündemde bu kadar olması erkeksi yüz hatlarına sahip ve babadan torpille 1.ci olması amacına ulaştı artık yeterli bir salın artık.