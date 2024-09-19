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Victoria's Secret Meleklerinden Bianca Balti, Karın Ağrısıyla Gittiği Hastanede Kanser Olduğunu Öğrendi!

Victoria's Secret Meleklerinden Bianca Balti, Karın Ağrısıyla Gittiği Hastanede Kanser Olduğunu Öğrendi!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
19.09.2024 - 18:04

Victoria's Secret meleklerinden Bianca Balti, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede yumurtalık kanseri olduğunu öğrendi.

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Victoria's Secret meleklerinden biri olan İtalyan model Bianca Balti'yi mutlaka tanıyanlarınız vardır. 40 yaşındaki ünlü model bu kez gündeme podyumda yürüdüğü anlar ile değil üzücü bir haber ile geldi.

Victoria's Secret meleklerinden biri olan İtalyan model Bianca Balti'yi mutlaka tanıyanlarınız vardır. 40 yaşındaki ünlü model bu kez gündeme podyumda yürüdüğü anlar ile değil üzücü bir haber ile geldi.

Habertürk'ün haberine göre geçtiğimiz Pazar günü karın ağrısı şikayeti ile acil servise giden ünlü model, üçüncü evre yumurtalık kanseri olduğunu öğrendi.

Habertürk'ün haberine göre geçtiğimiz Pazar günü karın ağrısı şikayeti ile acil servise giden ünlü model, üçüncü evre yumurtalık kanseri olduğunu öğrendi.

Üç çocuk annesi Balti, "Korku, acı ve gözyaşlarıyla dolu bir hafta geçirdim, ancak aynı zamanda sevgi, umut, kahkaha ve güçle de beslenmiş durumdayım" açıklamalarında bulundu.

Üç çocuk annesi Balti, "Korku, acı ve gözyaşlarıyla dolu bir hafta geçirdim, ancak aynı zamanda sevgi, umut, kahkaha ve güçle de beslenmiş durumdayım" açıklamalarında bulundu.

"Önümde uzun bir yol var ama bunun üstesinden geleceğime inanıyorum. Kanser, bana hayattaki zorluklara rağmen güzel şeylere tutunma fırsatı verdi" diyen Balti, "Şu anda çok daha iyiyim ve bu durumu öğrendiğim için mutluyum" açıklamaları ile yeni bir ameliyat olduğunu ve kemoterapi sürecine hazırlık yaptığını belirtti.

"Önümde uzun bir yol var ama bunun üstesinden geleceğime inanıyorum. Kanser, bana hayattaki zorluklara rağmen güzel şeylere tutunma fırsatı verdi" diyen Balti, "Şu anda çok daha iyiyim ve bu durumu öğrendiğim için mutluyum" açıklamaları ile yeni bir ameliyat olduğunu ve kemoterapi sürecine hazırlık yaptığını belirtti.

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