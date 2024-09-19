O Gün Sonunda Geldi: Meriç Aral ve Serkan Keskin'i Nihayet Gelinlik ve Damatlıkla Görmek Nasip Oldu!
O Gün Sonunda Geldi: Meriç Aral ve Serkan Keskin'i Nihayet Gelinlik ve Damatlıkla Görmek Nasip Oldu!
Düğün ertelemeleri ile meşhur olan Serkan Keskin ve Meriç Aral çifti nihayet evleniyor. Nikah hazırlıkları yapan çiftten ilk kare geldi.
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En son Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde izlediğimiz ancak hafızalara Medcezir dizisindeki rolü ile kazınan Meriç Aral'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de gündeme gelen Aral, yaklaşık 5 yıldır hepimizin 'İsmail Abi' olarak tanıdığı Serkan Keskin ile aşk yaşıyor biliyorsunuz ki.
Evlilik hazırlıkları yaptığını bildiğimiz ancak gündeme sık sık düğün erteleme haberleri ile gelen ünlü çiftimiz geçtiğimiz hatalarda nihayet nikah tarihlerini kesinleştirmişlerdi.
Ve beklenen gün nihayet geldi! Bugün dünyaevine girecek olan Serkan Keskin ve Meriç Aral çiftinden nikah öncesi ilk kare ise geçtiğimiz saatlerde sosyal medyaya düştü!
İşte ünlü çiftimizden nikah öncesi ilk kare👇🏻
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Gelin Meriç Aral ve Serkan Keskin çiftinin nikah öncesi eğlendiği anlara da bakalım 👇🏻
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