THY Hostesine Saldıran Dilan Çıtak'ın 2023 Yılında Havaalanında Karıştığı Olayın Net Görüntüleri Ortaya Çıktı
THY Hostesine Saldıran Dilan Çıtak'ın 2023 Yılında Havaalanında Karıştığı Olayın Net Görüntüleri Ortaya Çıktı
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Hatırlarsanız Dilan Çıtak, geçtiğimiz günlerde Türk Hava Yolları'nın (THY) Bodrum - İstanbul seferini yapan uçakta kedisini pusetten çıkardığı için hostes ile bir tartışma yaşamış ve hostese saldırdığı anlar ile gündeme bomba gibi düşmüştü.
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Daha sonra da polis memurları ile bir tartışmaya giren Çıtak, ağlayarak açıklama yapmış ve kendisini savunmuştu.
Sosyal medyada gündem olan görüntülerden sonra kedisi fenalaştığı için pusetten çıkardığını belirten Çıtak, hostesin de kendisini eliyle taciz ettiğini açıklamıştı.
Ancak daha sonra bu yaşananların Dilan Çıtak'ın ilk vukuatı olmadığını, ünlü ismin 2023 yılında yine bi havaalanında tartışmaya karıştığı ortaya çıkmıştı.
Çıtak'ın 2023 yılında yaşadığı olayın net görüntüsü ise geçtiğimiz saatlerde ortaya çıktı. İşte o anlar 👇🏻
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