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THY Hostesine Saldıran Dilan Çıtak'ın 2023 Yılında Havaalanında Karıştığı Olayın Net Görüntüleri Ortaya Çıktı

THY Hostesine Saldıran Dilan Çıtak'ın 2023 Yılında Havaalanında Karıştığı Olayın Net Görüntüleri Ortaya Çıktı

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
20.09.2024 - 19:59

Geçtiğimiz günlerde THY hostesine saldırdığı görüntülerle gündem olan Dilan Çıtak'ın 2023 yılında da bir havaalanında olaya karıştığı görüntüler ortaya çıktı.

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Hatırlarsanız Dilan Çıtak, geçtiğimiz günlerde Türk Hava Yolları'nın (THY) Bodrum - İstanbul seferini yapan uçakta kedisini pusetten çıkardığı için hostes ile bir tartışma yaşamış ve hostese saldırdığı anlar ile gündeme bomba gibi düşmüştü.

Hatırlarsanız Dilan Çıtak, geçtiğimiz günlerde Türk Hava Yolları'nın (THY) Bodrum - İstanbul seferini yapan uçakta kedisini pusetten çıkardığı için hostes ile bir tartışma yaşamış ve hostese saldırdığı anlar ile gündeme bomba gibi düşmüştü.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Daha sonra da polis memurları ile bir tartışmaya giren Çıtak, ağlayarak açıklama yapmış ve kendisini savunmuştu.

Daha sonra da polis memurları ile bir tartışmaya giren Çıtak, ağlayarak açıklama yapmış ve kendisini savunmuştu.

Sosyal medyada gündem olan görüntülerden sonra kedisi fenalaştığı için pusetten çıkardığını belirten Çıtak, hostesin de kendisini eliyle taciz ettiğini açıklamıştı.

Sosyal medyada gündem olan görüntülerden sonra kedisi fenalaştığı için pusetten çıkardığını belirten Çıtak, hostesin de kendisini eliyle taciz ettiğini açıklamıştı.

Ancak daha sonra bu yaşananların Dilan Çıtak'ın ilk vukuatı olmadığını, ünlü ismin 2023 yılında yine bi havaalanında tartışmaya karıştığı ortaya çıkmıştı.

Ancak daha sonra bu yaşananların Dilan Çıtak'ın ilk vukuatı olmadığını, ünlü ismin 2023 yılında yine bi havaalanında tartışmaya karıştığı ortaya çıkmıştı.

Detaylardan burada bahsetmiştik 👇🏻

Çıtak'ın 2023 yılında yaşadığı olayın net görüntüsü ise geçtiğimiz saatlerde ortaya çıktı. İşte o anlar 👇🏻

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