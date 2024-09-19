Meğer İlk Vakası Değilmiş: Hostese Saldıran Dilan Çıtak Daha Önce de Havaalanında Olaya Karışmış!
Meğer İlk Vakası Değilmiş: Hostese Saldıran Dilan Çıtak Daha Önce de Havaalanında Olaya Karışmış!
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Bir dönem babası İbrahim Tatlıses'le olan kavgalarıyla gündeme gelen Dilan Çıtak şimdi de birbirine kattığı THY uçağındaki olayla manşetlerden düşmüyor.
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16 Eylül akşamı bindiği Türk Hava Yolları'nın (THY) Bodrum - İstanbul seferini yapan uçağında kedi krizi üzerine hostese saldıran Dilan Çıtak'ın kendine hakim olamadığı anlar olay olmuştu.
Sosyal medyayı çalkalayan görüntülerin ardından Instagram hesabından açıklama yapan ünlü şarkıcı suçlunun karşı taraf olduğunu savunmuştu.
Uçaktan indirildikten sonra karakola götürülmek istendi. Bunun üzerine polisi tehdit eden Çıtak'ın "Seni burada yerler koçum. Ne olacağını sanıyorsun delikanlı?" demesi tartışma yarattı.
Ünlü şarkıcı hala gündemde kalmasından sonra ağlayarak "Ben uyuşturucu kullanmadım, alkol almadım, uçağı gasp etmedim! Hırsızlık yapmadım, bu ülkeyi dolandırmadım. Açık saçık pozlar verip rezil rüsva olmadım, benim pornomda çıkmadı!" açıklaması yaptı.
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Bunların yanı sıra öğrendik ki; kedi krizi üzerine patlayan olay ilk değilmiş. 'Blogyagmuru3'ün paylaşımına göre; Dilan Çıtak 16 Temmuz 2023'te aynı havayolu şirketinin iç hatlar business lounge salonunda bir olay yaşamış.
İddiaya göre, Dilan Çıtak "Siz Türk erkekleri böylesiniz, hepiniz kötüsünüz" gibi sözler söylüyor. O sırada başka bir yolcunun başına vurduğu ortaya çıkıyor.
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