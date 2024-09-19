Kiracı Oldukları Evi Satın Alan Barış Arduç ve Gupse Özay'ın Ödediği Para Züğürdün Çenesini Yordu!

Aşkları ve aile hayatlarıyla büyük beğeni toplayan Barış Arduç ve Gupse Özay çifti bu sefer de bir yatırım haberiyle gündeme geldi. Hürriyet'ten Mustafa Üstündağ'ın haberine göre; ikilinin uzun zamandır kiracı olarak yaşadıkları eve servet harcaması bazılarının da çenesini yordu tabii.