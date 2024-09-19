Kiracı Oldukları Evi Satın Alan Barış Arduç ve Gupse Özay'ın Ödediği Para Züğürdün Çenesini Yordu!
Kiracı Oldukları Evi Satın Alan Barış Arduç ve Gupse Özay'ın Ödediği Para Züğürdün Çenesini Yordu!
Aşkları ve aile hayatlarıyla büyük beğeni toplayan Barış Arduç ve Gupse Özay çifti bu sefer de bir yatırım haberiyle gündeme geldi. Hürriyet'ten Mustafa Üstündağ'ın haberine göre; ikilinin uzun zamandır kiracı olarak yaşadıkları eve servet harcaması bazılarının da çenesini yordu tabii.
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Deliha filminde başrolü paylaştıktan sonra set arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Gupse Özay ve Barış Arduç hepimizin yıllardır hayranlıkla takip ettiği çiftlerden oldu!
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Oyuncu ikili, 2014 yılında yaşamaya başladıkları altı yıllık birlikteliklerini 2020 yılında evlilikle taçlandırmışlardı.
Aşklarını kameralar önünde yaşamayan ve birbirlerine olan aşklarını her fırsatta ilan eden Gupse ve Barış çifti 2022'nin Eylül ayında kızları Jan Asya'yı kucaklarına alarak samimiyet kokan çekirdek ailelerini büyütmüştü.
Bu sefer de bir yatırım haberiyle gündeme gelen çift uzun süredir Beykoz’da oturuyor. Yıllardır kiracı oldukları evi satın alan ikili sonunda ev sahibi oldu.
Hürriyet'ten Mustafa Üstündağ'ın haberine göre; Barış Arduç ve Gupse Özay ikilisi yaşadıkları lüks sitedeki C tipi villa için 2 milyon dolar (yaklaşık 68 milyon 200 bin TL) ödedi.
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Tabii bu serveti duyanların da bir miktar çenesi yoruldu....
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