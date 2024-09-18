Roma Düğünün Şıklık Bedeli: Kaan Yıldırım'ın Damatlığı Pınar Deniz'in Gelinliğinden Daha Pahalı Çıktı!

Aşklarıyla magazin manşetlerinden düşmeyen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti geçtiğimiz gün İtalya'da evlendi. Sade törenle bir ömür mutluluğa 'Evet!' diyen oyuncu ikilinin gelin ve damatlılığının fiyatları ortaya çıktı.