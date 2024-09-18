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Roma Düğünün Şıklık Bedeli: Kaan Yıldırım'ın Damatlığı Pınar Deniz'in Gelinliğinden Daha Pahalı Çıktı!

Roma Düğünün Şıklık Bedeli: Kaan Yıldırım'ın Damatlığı Pınar Deniz'in Gelinliğinden Daha Pahalı Çıktı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
18.09.2024 - 16:47

Aşklarıyla magazin manşetlerinden düşmeyen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti geçtiğimiz gün İtalya'da evlendi. Sade törenle bir ömür mutluluğa 'Evet!' diyen oyuncu ikilinin gelin ve damatlılığının fiyatları ortaya çıktı.

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Yaklaşık iki buçuk yıl önce romantik bir Melike Şahin konserinde el ele görüntülenip aşklarını cümle aleme duyuran Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, bebek bekledikleri için jet hızıyla nikah yaptı.

Yaklaşık iki buçuk yıl önce romantik bir Melike Şahin konserinde el ele görüntülenip aşklarını cümle aleme duyuran Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, bebek bekledikleri için jet hızıyla nikah yaptı.

Müjdeli haberi de bu içeriğimizde vermiştik:

Ünlü çift Türkiye'de gösterişli bir düğün yapmak yerine İtalya'nın başkenti Roma'da romantik ve sade bir törenle nikah masasına oturdu.

Ünlü çift Türkiye'de gösterişli bir düğün yapmak yerine İtalya'nın başkenti Roma'da romantik ve sade bir törenle nikah masasına oturdu.

Her detayıyla magazin gündemine damga vuran düğün kısacık bir zaman içinde sosyal medyanın trendlerine yerleşti.

Her detayıyla magazin gündemine damga vuran düğün kısacık bir zaman içinde sosyal medyanın trendlerine yerleşti.

Detaylar:

Yılın düğünlerinden bir tanesi olan törende en çok konuşulan detay 1.5 aylık hamile olan Pınar Deniz'in gelinliği oldu.

Yılın düğünlerinden bir tanesi olan törende en çok konuşulan detay 1.5 aylık hamile olan Pınar Deniz'in gelinliği oldu.

Daha önce Barbara Palvin, Blackpink üyesi Lisa, Zendaya gibi dünyaca ünlü isimlerin de giydiği Vivienne Westwood tasarımı gelinliği kullanıcılar tarafından pek beğenilmedi.

Daha önce Barbara Palvin, Blackpink üyesi Lisa, Zendaya gibi dünyaca ünlü isimlerin de giydiği Vivienne Westwood tasarımı gelinliği kullanıcılar tarafından pek beğenilmedi.
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Baştan sona merak konusu olan düğünün şıklık bedeli de belli oldu. Tom Ford imzalı bir takım tercih eden Kaan Yıldırım'ın damatlığının Pınar Deniz'in özel tasarım gelinliğinden daha pahalı olduğu ortaya çıktı.

Baştan sona merak konusu olan düğünün şıklık bedeli de belli oldu. Tom Ford imzalı bir takım tercih eden Kaan Yıldırım'ın damatlığının Pınar Deniz'in özel tasarım gelinliğinden daha pahalı olduğu ortaya çıktı.

Buna göre; Pınar Deniz'in gelinliğinin 165 bin TL olduğu öğrenilirken Kaan Yıldırım'ın damatlığının ise 350 bin TL değerinde olduğu belirtildi.

Buna göre; Pınar Deniz'in gelinliğinin 165 bin TL olduğu öğrenilirken Kaan Yıldırım'ın damatlığının ise 350 bin TL değerinde olduğu belirtildi.

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