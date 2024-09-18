Altın Tozu Yok Tabii: "Cezaevindeki Kahve Çok Farklıydı" Diye Dert Yanan Dilan Polat Sinirleri Fena Hoplattı!
Altın Tozu Yok Tabii: "Cezaevindeki Kahve Çok Farklıydı" Diye Dert Yanan Dilan Polat Sinirleri Fena Hoplattı!
Tartışma yaratan taliyesinden sonra sosyal medya orucunu çok hızlı şekilde bozup Instagram'a koşan Dilan Polat bu sefer de eline kahvesini alıp takipçilerine dert yandı. Bir zamanlar içtiği altın tozlu kahvesinden sonra cezaevindeki kahveye laf sayan Dilan yine sinirleri hoplattı.
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Kara para ve vergi kaçırma gibi birtakım suçlamalarla 4 Kasım'da tutuklanan Dilan Polat hakkında 19 Ağustos'ta verilen tutuksuz yargılama kararı büyük olay olmuştu.
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3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle yargılanan Dilan Polat'a tartışma yaratan tahliyesinden sonra hem ablası Sıla Doğu'dan hem de eşi Engin Polat'tan sosyal medya yasağı gelmişti.
Biricik kocası Engin Polat'ın 6 Eylül'de tahliye olmasından sadece 10 gün sonra tüm yasakları unutup Instagram'a resmi bir dönüş yaptı. Klasik pijamalarından birini çeken Dilan takipçilerine ufaktan dert yanmaya da başladı.
Yara izlerini, kullandığı ilaçların kutularını göstererek kendince yaşadığı sıkıntılardan dem vurmaya devam ediyor.
Olaylı fenomen Dilan Polat bu sefer de attığı 'günaydın' hikayesinin ardından eline aldığı Türk kahvesiyle paylaşım yaptı. Tabii bunun içinde altın tozu yoktu, bildiğimiz klasik kahve. 😂
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“Cezaevindeki kahve çok farklıydı ya" diyerek sitem eden Dilan Polat "İlk gittik Türk Kahvesi yok. Çok da önemli değildi de, sonra sonra bir tık ufaktan alışmaya başlayınca arıyorsun. Sorduk, geldi" ifadelerini kullandı.
"Bardağın içine döküyorsun tozu, üstüne su döküyorsun, karıştırıyorsun kahve oluyor böyle. Bilemedim" açıklamasında bulunan Dilan'ın sözleri de yine ve yeniden tartışma yarattı.
Dilan bir diğer hikayesinde de "Hiçbir şey yiyemiyorum. Şu an elim titriyor. Bilmiyorum telefona yansıyor mu? Bir tane ilaç var onu bırakmaya çalışıyorum. 8 tane ilaç kullanıyorum 8 tane!" açıklamasında bulundu.
Dilan Polat'ın altın kahveden cezaevindeki kahveye geçisinde anlattıkları da sosyal medya kullanıcılarının sabrını zorladı:
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