Altın Tozu Yok Tabii: "Cezaevindeki Kahve Çok Farklıydı" Diye Dert Yanan Dilan Polat Sinirleri Fena Hoplattı!

Tartışma yaratan taliyesinden sonra sosyal medya orucunu çok hızlı şekilde bozup Instagram'a koşan Dilan Polat bu sefer de eline kahvesini alıp takipçilerine dert yandı. Bir zamanlar içtiği altın tozlu kahvesinden sonra cezaevindeki kahveye laf sayan Dilan yine sinirleri hoplattı.