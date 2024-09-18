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Türk Vatandaşı Olduktan Sonra 'Mücella' Adını Alan Wilma Elles Konu Hakkında İlk Kez Konuştu!

Türk Vatandaşı Olduktan Sonra 'Mücella' Adını Alan Wilma Elles Konu Hakkında İlk Kez Konuştu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
18.09.2024 - 11:07

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde hayat verdiği 'Caroline' karakteriyle hafızalara kazınan Wilma Elles'in Türk vatandaşı olduktan sonra aldığı Mücella ismi çok konuşulmuştu. Üblü oyuncu katıldığı bir galada yeni adı hakkında ilk kez konuştu.

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Wilma Elles, yayınlandığı döneme damgasını vurmuş ve hala etkisi devam eden Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı 'Caroline' karakteriyle adını geniş bir kitleye duyurmuştu.

Wilma Elles, yayınlandığı döneme damgasını vurmuş ve hala etkisi devam eden Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı 'Caroline' karakteriyle adını geniş bir kitleye duyurmuştu.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da sıkça magazin gündeminde yer alan ünlü oyuncu, bir süredir aşk yaşadığı avukat Mehmet Şah Çelik ile nikah masasına oturmuştu.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da sıkça magazin gündeminde yer alan ünlü oyuncu, bir süredir aşk yaşadığı avukat Mehmet Şah Çelik ile nikah masasına oturmuştu.

Sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve her hamlesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi de başaran Elles, 2016 yılının Nisan ayında Alman vatandaşlığının yanında bir de Türk vatandaşlığına geçmişti.

Sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve her hamlesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi de başaran Elles, 2016 yılının Nisan ayında Alman vatandaşlığının yanında bir de Türk vatandaşlığına geçmişti.

Vatandaşlık almasının üzerinden yıllar geçen Wilma Elles bir Türk ismi aldığını da "İsmim Mücella oldu. Aslında söylemeyi hiç düşünmüyordum, kimsenin haberi olmayacaktı; size özel oldu. Dikkatinizi çeken bir şey var mı? Hepimizin isimlerinin baş harfi M ile başlıyor. inanılmaz bir tesadüf değil mi?" diyerek açıklamıştı.

Vatandaşlık almasının üzerinden yıllar geçen Wilma Elles bir Türk ismi aldığını da "İsmim Mücella oldu. Aslında söylemeyi hiç düşünmüyordum, kimsenin haberi olmayacaktı; size özel oldu. Dikkatinizi çeken bir şey var mı? Hepimizin isimlerinin baş harfi M ile başlıyor. inanılmaz bir tesadüf değil mi?" diyerek açıklamıştı.

Tabii bu özel isim kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturmuştu:

Eşi Mehmet Çelik'le önceki akşam Dededim Gözyaşları filminin galasına katılan Elles konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

Eşi Mehmet Çelik'le önceki akşam Dededim Gözyaşları filminin galasına katılan Elles konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.
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"Bu ismi çok seviyorum" diyen Wilma Elles'in açıklamasını da buradan dinleyebilirsiniz:

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