Türk Vatandaşı Olduktan Sonra 'Mücella' Adını Alan Wilma Elles Konu Hakkında İlk Kez Konuştu!

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde hayat verdiği 'Caroline' karakteriyle hafızalara kazınan Wilma Elles'in Türk vatandaşı olduktan sonra aldığı Mücella ismi çok konuşulmuştu. Üblü oyuncu katıldığı bir galada yeni adı hakkında ilk kez konuştu.