Fenerbahçe Toplantısı İçin Cumhurbaşkanıyla Görüşen Acun Ilıcalı'nın Takım Elbise ve Kravat Kombini Şaşırttı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kuruluyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beştepe'de ziyaret eden Acun Ilıcalı'nın kombini dikkat çekti. Pek çok kişinin ilk kez takım elbise ve kravatla gördüğü ünlü yapımcıya yorum yağdı.