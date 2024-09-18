Fenerbahçe Toplantısı İçin Cumhurbaşkanıyla Görüşen Acun Ilıcalı'nın Takım Elbise ve Kravat Kombini Şaşırttı
Fenerbahçe Toplantısı İçin Cumhurbaşkanıyla Görüşen Acun Ilıcalı'nın Takım Elbise ve Kravat Kombini Şaşırttı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kuruluyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beştepe'de ziyaret eden Acun Ilıcalı'nın kombini dikkat çekti. Pek çok kişinin ilk kez takım elbise ve kravatla gördüğü ünlü yapımcıya yorum yağdı.
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Ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı gerek kariyeri gerek özel hayatıyla gündemin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi şüphesiz.
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Dört buçuk yıldır Ayça Çağla Altunkaya'yla aşk yaşayan Ilıcalı görkemli bir törenle 4 Eylül'de nikah masasına oturmuştu.
Her detayıyla dikkatleri üzerine çeken, ünlülerin adeta akın ettiği düğünde güzelliğiyle göz kamaştıran Çağla kadar kravat takmayan Acun'un kombini de çok konuşulmuştu.
Geçtiğimiz gün Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beştepe'de ziyaret etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde ağırlanan kafilede Fenerbahçe As Başkanı Acun Ilıcalı da vardı. Erdoğan'ın kendisine "Ne haber?" diye sorduğu Acun Ilıcalı'nın takım elbise ve kravatlı kombini gündem oldu.
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Başta Survivor olmak üzere birçok projede ve gündelik hayatında siyah tişörtle gördüğümüz ünlü yapımcının bu kombini görenleri bir miktar şaşırttı tabii.
Hadi sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlardan birkaçını beraber görelim:
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