Bütün Çocukların Sünnet Derilerine Talip Olan Berdan Mardini'nin Garip İsteği Tartışma Yarattı
Bütün Çocukların Sünnet Derilerine Talip Olan Berdan Mardini'nin Garip İsteği Tartışma Yarattı
Bahçelievler'de düzenlenen sünnet şölenine katılan Berdan Mardini'nin bir garip isteği gündem oldu. Bütün sünnet derilerine talip olan ünlü ismin sözleri tartışma yarattı.
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Müzik kariyerinin yanında bir de gül işine giren Berdan Mardini özel hayatı ve açıklamalarıyla da sıkça gündem oluyor.
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Kendine has kombinleri ve sosyal medya pozlarıyla sıkça dikkatleri üzerine çeken ünlü sanatçı bu sefer bambaşka bir konuyla öne çıktı.
Mardini, Bahçelievler Belediyesi'nin düzenlediği sünnet şöleni kapsamında Bahçelievler Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen etkinlikte sahne aldı.
Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'dan garip bir ricada bulunan Berdan Mardini "Başkanım seneye vereceğim konserde sizden Kurban derisi değil, sünnet derisi istiyorum. Bütün çocukların sünnet derisine ben talibim. Kimseye vermeyin" ifadeleriyle tartışma yarattı.
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