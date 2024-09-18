Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Bütün Çocukların Sünnet Derilerine Talip Olan Berdan Mardini'nin Garip İsteği Tartışma Yarattı

Bütün Çocukların Sünnet Derilerine Talip Olan Berdan Mardini'nin Garip İsteği Tartışma Yarattı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
18.09.2024 - 16:01

Bahçelievler'de düzenlenen sünnet şölenine katılan Berdan Mardini'nin bir garip isteği gündem oldu. Bütün sünnet derilerine talip olan ünlü ismin sözleri tartışma yarattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Müzik kariyerinin yanında bir de gül işine giren Berdan Mardini özel hayatı ve açıklamalarıyla da sıkça gündem oluyor.

Müzik kariyerinin yanında bir de gül işine giren Berdan Mardini özel hayatı ve açıklamalarıyla da sıkça gündem oluyor.

Kendine has kombinleri ve sosyal medya pozlarıyla sıkça dikkatleri üzerine çeken ünlü sanatçı bu sefer bambaşka bir konuyla öne çıktı.

Kendine has kombinleri ve sosyal medya pozlarıyla sıkça dikkatleri üzerine çeken ünlü sanatçı bu sefer bambaşka bir konuyla öne çıktı.

Mardini, Bahçelievler Belediyesi'nin düzenlediği sünnet şöleni kapsamında Bahçelievler Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen etkinlikte sahne aldı.

Mardini, Bahçelievler Belediyesi'nin düzenlediği sünnet şöleni kapsamında Bahçelievler Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen etkinlikte sahne aldı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'dan garip bir ricada bulunan Berdan Mardini "Başkanım seneye vereceğim konserde sizden Kurban derisi değil, sünnet derisi istiyorum. Bütün çocukların sünnet derisine ben talibim. Kimseye vermeyin" ifadeleriyle tartışma yarattı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'dan garip bir ricada bulunan Berdan Mardini "Başkanım seneye vereceğim konserde sizden Kurban derisi değil, sünnet derisi istiyorum. Bütün çocukların sünnet derisine ben talibim. Kimseye vermeyin" ifadeleriyle tartışma yarattı.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın