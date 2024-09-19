Uçakta Yaşadığı Kavganın Ardından Açıklamada Bulunan Dilan Çıtak'tan "Yaptığımından Asla Utanmıyorum" İtirafı!

THY kabin görevlisi ile uçakta kedisi yüzünden tartışan ve olayın görüntülerinin ortaya çıkmasıyla eleştirilen Dilan Çıtak sosyal medya hesabından yaptığın açıklamanın ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında 'Yaptıklarımdan asla utanmıyorum' şeklinde konuşan Çıtak ağlayarak kendini açıkladı.