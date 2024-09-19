Uçakta Yaşadığı Kavganın Ardından Açıklamada Bulunan Dilan Çıtak'tan "Yaptığımından Asla Utanmıyorum" İtirafı!
Uçakta Yaşadığı Kavganın Ardından Açıklamada Bulunan Dilan Çıtak'tan "Yaptığımından Asla Utanmıyorum" İtirafı!
THY kabin görevlisi ile uçakta kedisi yüzünden tartışan ve olayın görüntülerinin ortaya çıkmasıyla eleştirilen Dilan Çıtak sosyal medya hesabından yaptığın açıklamanın ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında 'Yaptıklarımdan asla utanmıyorum' şeklinde konuşan Çıtak ağlayarak kendini açıkladı.
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Geçtiğimiz günlerde, çoğumuzun İbrahim Tatlıses'ın kızı olarak tanıdığı Dilan Çıtak'ın bir THY (Türk Hava Yolları) çalışanıyla tartıştığı görüntüler ortaya çıkmış ve yaşanan gerginlik büyük bir çoğunluğu şoke etmişti.
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O görüntülerde Dilan Çıtak'ın kullandığı dil dikkat çekerken kısa sürenin ardından kendisi sosyal medya hesabından olaya ilişkin açıklamada bulunmuş ve kedisine kabin memuru tarafından şiddet uygulandığını iddia etmişti.
Ardından havaalanındaki polisle kavga ettiği görülen ve yine gergin anlarıyla gündeme oturan Dilan Çıtak hem üslubu hem de tavrıyla eleştirilmişti.
Dilan Çıtak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kedisine karşı şiddet uygulandığını iddia etti. Açtığı canlı yayında "yaptığımdan asla utanmıyorum" ifadelerini kullanan Çıtak gözyaşlarına hakim olamadı.
Yaşananları çarpıcı ifadelerle sorgulayan Çıtak, "Ben uyuşturucu kullanmadım, alkol almadım, uçağı gasp etmedim! Hırsızlık yapmadım, bu ülkeyi dolandırmadım. Açık saçık pozlar verip rezil rüsva olmadım, benim pornomda çıkmadı! Çocuklara tacizde bulunmadım, bir erkek olup bir kadını dövmedim, bir kadını da öldürmedim… Pardon ya!!!" diyerek eleştirilere tepkisini dile getirdi.
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