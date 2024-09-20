Görüş Bildir
Haberler
Magazin
7 Totemi Bozuldu: Gezmelere Doyamayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı Çiftinden Aşk Dolu Yeni Tatil Karesi Geldi!

7 Totemi Bozuldu: Gezmelere Doyamayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı Çiftinden Aşk Dolu Yeni Tatil Karesi Geldi!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
20.09.2024 - 18:52

Bu yıl gezmelere doyamayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftinden yeni tatil karesi geldi. Birbirlerini her zaman 7. sıraya koyan çift bu totemi de bozdu!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hem çok sevilen hem de her yaptığı eleştirilen Hande Erçel, son dönemlerde sadece yaklaşık iki yıldır Hakan Sabancı'yla yaşadığı ilişkiyle gündemde biliyorsunuz ki.

Hem çok sevilen hem de her yaptığı eleştirilen Hande Erçel, son dönemlerde sadece yaklaşık iki yıldır Hakan Sabancı'yla yaşadığı ilişkiyle gündemde biliyorsunuz ki.

Kimileri Erçel ve Sabancı çiftini çok yakıştırsa da kimileri bir türlü bu çifte hala alışamıyor biliyorsunuz ki. Yine de ünlü çiftimiz tüm eleştirilere rağmen ilişkilerini tam gaz yaşamaya devam ediyor.

Kimileri Erçel ve Sabancı çiftini çok yakıştırsa da kimileri bir türlü bu çifte hala alışamıyor biliyorsunuz ki. Yine de ünlü çiftimiz tüm eleştirilere rağmen ilişkilerini tam gaz yaşamaya devam ediyor.

Tabii bir de sürekli geziyor! Takip edenler mutlaka bilir, neredeyse bu yazın en çok tatil yapan çiftlerinden biri olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı bu kez de İtalya sokaklarını arşınlıyor.

Tabii bir de sürekli geziyor! Takip edenler mutlaka bilir, neredeyse bu yazın en çok tatil yapan çiftlerinden biri olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı bu kez de İtalya sokaklarını arşınlıyor.

E tabii ünlü çiftten yeni tatil kareleri de geldi! Ancak bu kez Hakan Sabancı bir değişiklik yaparak biricik sevgilisini 7. sırada değil 3. sırada paylaştı!

E tabii ünlü çiftten yeni tatil kareleri de geldi! Ancak bu kez Hakan Sabancı bir değişiklik yaparak biricik sevgilisini 7. sırada değil 3. sırada paylaştı!

İşte Hakan Sabancı'nın son paylaşımı 👇🏻

İşte Hakan Sabancı'nın son paylaşımı 👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Gelin, çifte gelen yorumlara da bakalım 👇🏻

Gelin, çifte gelen yorumlara da bakalım 👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
gamzeeee

heber değeri olmayan boş bir haberr

ezgi

Hande Erçel sadece Hakan Sabancı ile değil bu yıl bir çok yerli ya da global etkinliklere katılımıyla, iş birlikleri ile, instagram paylaşımları, okuluna dev... Devamını Gör