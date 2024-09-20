7 Totemi Bozuldu: Gezmelere Doyamayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı Çiftinden Aşk Dolu Yeni Tatil Karesi Geldi!
7 Totemi Bozuldu: Gezmelere Doyamayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı Çiftinden Aşk Dolu Yeni Tatil Karesi Geldi!
Bu yıl gezmelere doyamayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftinden yeni tatil karesi geldi. Birbirlerini her zaman 7. sıraya koyan çift bu totemi de bozdu!
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Hem çok sevilen hem de her yaptığı eleştirilen Hande Erçel, son dönemlerde sadece yaklaşık iki yıldır Hakan Sabancı'yla yaşadığı ilişkiyle gündemde biliyorsunuz ki.
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Kimileri Erçel ve Sabancı çiftini çok yakıştırsa da kimileri bir türlü bu çifte hala alışamıyor biliyorsunuz ki. Yine de ünlü çiftimiz tüm eleştirilere rağmen ilişkilerini tam gaz yaşamaya devam ediyor.
Tabii bir de sürekli geziyor! Takip edenler mutlaka bilir, neredeyse bu yazın en çok tatil yapan çiftlerinden biri olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı bu kez de İtalya sokaklarını arşınlıyor.
E tabii ünlü çiftten yeni tatil kareleri de geldi! Ancak bu kez Hakan Sabancı bir değişiklik yaparak biricik sevgilisini 7. sırada değil 3. sırada paylaştı!
İşte Hakan Sabancı'nın son paylaşımı 👇🏻
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Gelin, çifte gelen yorumlara da bakalım 👇🏻
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heber değeri olmayan boş bir haberr
Hande Erçel sadece Hakan Sabancı ile değil bu yıl bir çok yerli ya da global etkinliklere katılımıyla, iş birlikleri ile, instagram paylaşımları, okuluna dev... Devamını Gör