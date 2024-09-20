Esra Erol'da Bomba İtiraf: Kadın Zannettiği Sevgilisi Erkek Çıktı!
Esra Erol'da Bomba İtiraf: Kadın Zannettiği Sevgilisi Erkek Çıktı!
Esra Erol'un son bölümüne 1 yıllık sevgilisi tarafından dolandırılan adam damga vurdu. Aslı olarak tanıdığı kadının aslında Murat isimli bir erkek olduğunu öğrenen Okan, öğrendikleri karşısında şoke oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sevilen gündüz kuşağı programlarından Esra Erol'da yine şoke eden bir olay işlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1 yıldır sosyal medyadan görüştüğü sevgilisi Aslı'nın kendisini 1 milyon 400 bin TL dolandırdığını söyleyerek Erol'a başvuran Okan, programda hayatının şokunu yaşadı.
Aslı Ekinci isimli kadınla yalnızca telefonla görüştüğünü ve evlilik hayalleri kurduğunu belirten Okan, "Kolay güvenen bir insan değilim. Hipnoz gibi oldum. Sağlıklı düşünemedim. Bana 'Adam gibi adamsın' diyordu." açıklaması yaptı.
Sahte sevgili Aslı'nın ev sahibim dediği Murat'a düzenli para gönderen Okan, canlı yayına bağlanan Murat'tan duyduklarıyla tatlı rüyasından uyandı.
Esra Erol'a canlı bağlanan Murat Kandemir, "Aslı Ekinci benim arkadaşım. Sanal platformdan bir yazışma oldu. Aslı diye biri yok. Yazışmaları yapan benim." sözleriyle canlı yayında itiraf etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fotoğrafı kullanılan kadın Esra Erol'a bağlanıp söz konusu olaya sitem ederken "Nasıl böyle bir şey olabilir. Fotoğrafımı nereden aldınız? Size dava açacağım. İsmim farklı sadece fotoğrafım kullanıldı." dedi
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın