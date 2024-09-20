Taht Kavgalarının Başladığı Kızılcık Şerbeti'nin Son Bölümüne Gelen Tepkiler

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine sosyal medyada esti gürledi. Beğeniyle izlediğimiz dizinin son bölümüne Fatih ve Mustafa'nın taht kavgası damga vururken Görkem'in Hürrem gibi ortaya çıkmasıyla olayların daha da kızışacağının sinyallerini aldık.