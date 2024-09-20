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Taht Kavgalarının Başladığı Kızılcık Şerbeti'nin Son Bölümüne Gelen Tepkiler

Taht Kavgalarının Başladığı Kızılcık Şerbeti'nin Son Bölümüne Gelen Tepkiler

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
21.09.2024 - 00:34

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine sosyal medyada esti gürledi. Beğeniyle izlediğimiz dizinin son bölümüne Fatih ve Mustafa'nın taht kavgası damga vururken Görkem'in Hürrem gibi ortaya çıkmasıyla olayların daha da kızışacağının sinyallerini aldık.

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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti yine bomba bir bölümle ekranlara geldi.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti yine bomba bir bölümle ekranlara geldi.

Taht savaşlarının tam anlamıyla başladığı Şerbomuzda en başından beri ezilen tarafta olan Mustafa'nın artık gözünü açması hepimizi sevindirdi.

Taht savaşlarının tam anlamıyla başladığı Şerbomuzda en başından beri ezilen tarafta olan Mustafa'nın artık gözünü açması hepimizi sevindirdi.

Mustafa'nın bu hamlesi karşısında deliye dönen bir Fatik izlediğimiz bölümde Fatik'in deccal karısı Görkem gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya başladı ve Ünalları çökertecek planı için en zayıf anı buldu.

Mustafa'nın bu hamlesi karşısında deliye dönen bir Fatik izlediğimiz bölümde Fatik'in deccal karısı Görkem gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya başladı ve Ünalları çökertecek planı için en zayıf anı buldu.

Ünal ailesine karabasan gibi çöken Görkem, Pembe'nin tüm yaptıklarının bedeli mi bilmesek de önümüzdeki günlerde Ünallara daha çok bela olacağı kesin.

Ünal ailesine karabasan gibi çöken Görkem, Pembe'nin tüm yaptıklarının bedeli mi bilmesek de önümüzdeki günlerde Ünallara daha çok bela olacağı kesin.

İşte Şerbomuzun son bölümüne gelen tepkiler:

İşte Şerbomuzun son bölümüne gelen tepkiler:
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