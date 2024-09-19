Alper Kul'la Çok Karıştırılan Prens Oyuncusu Giray Altınok'un Anlattığı Adana Anısı Hepimizi Güldürdü
Alper Kul'la Çok Karıştırılan Prens Oyuncusu Giray Altınok'un Anlattığı Adana Anısı Hepimizi Güldürdü
Prens dizisiyle ününe ün katan Giray Altınok bir programda Alper Kul ile nasıl karıştırıldığını ve Adana'da başına gelen trajikomik bir olayı anlattı. Gelin o anlara hep birlikte bakalım.
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Biliyorsunuz Giray Altınok son zamanlarda Prens dizisiyle epey bir gündemde. Tabii kendisi Güldür Güldür Show'daki komik performansıyla da yıllardır çok sevilen bir isim.
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Ünlü oyuncunun aynı programdaki Alper Kul ile benzerliği de bir hayli dikkat çekici. Hatta bu yüzden ikisini çok karıştıranlar bile oluyor. Ama görünen o ki bu karmaşıklık bazen korkutucu anlara sebep olabiliyor.
Peki sosyal medya kullanıcılarından hangi yorumlar geldi?
Aaa?
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Çok benziyorlar di mi?
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