1997 Yılında Televizyonda Yayınlanan Yılbaşı Eğlencesi Hepimizi Maziye Götürdü
1997 Yılında Televizyonda Yayınlanan Yılbaşı Eğlencesi Hepimizi Maziye Götürdü
TikTok'ta deniz.0505 adlı bir kullanıcı, 1997 yılbaşı gecesinden bir video paylaştı. Söz konusu yılbaşı tanıtım videosu izleyenleri maziye götürdü.
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Eski yılbaşı eğlencelerini hatırlayanlar var mı? 90'lı yıllarda televizyonlarımızda yılbaşı geceleri birbirinden eğlenceli programlar yayınlanırdı.
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Bu programlarda Türk sanat dünyasının en meşhur isimleri ağırlanırdı. Televizyon başında izleyenler ise yeni yıla evlerinde eğlenceli bir şekilde girerlerdi. Şimdilerde maalesef bu programları artık izleyemiyoruz. Sosyal medyada görünce maziye dönüyoruz.
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