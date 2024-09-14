Yabani Dizisinden Ayrılan Simay Barlas'a Eski Sevgilisi Halit Özgür Sarı'dan Duygusal Bir Veda Mesajı Geldi
Yabani Dizisinden Ayrılan Simay Barlas'a Eski Sevgilisi Halit Özgür Sarı'dan Duygusal Bir Veda Mesajı Geldi
Yabani dizisinden ayrılan Simay Barlas'a eski sevgilisi ve rol arkadaşı Halit Özgür Sarı'dan duygusal bir veda mesajı geldi. Detaylar içerikte!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Yabani ikinci sezonuyla bu akşam yine çok konuşuldu. Dizinin hayranları sezonun ilk bölümünü yorumlamak için sosyal medyada akın etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak ilk bölüm bambaşka bir olayla daha sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide Yaman ve Rüya karakterlerine hayat veren ve gerçek hayatta sevgili olan Halit Özgür Sarı ve Simay Barlas geçtiğimiz günlerde ayrıldıklarını açıklamışlardı.
Bir sezon boyunca Yabani fanlarını ekran başına toplayan dizide bu akşam Simay Barlas ve Halit Özgür Sarı son kez kamera karşısına geçti. Rüya karakterini canlandıran Simay Barlas diziden ayrıldı.
Bu vedanın ardından hem eski sevgilisi hem de dizideki partneri Halit Özgür Sarı'dan veda mesajı gecikmedi. Sarı Instagram hikayesinde "Sen benim karşılaştığım en iyi insan, oynadığım en iyi oyunculardan birisin. Seninle oynamak ne büyük onurdu benim için... Önünde parlayan kariyerinin tadını çıkar. Hakkın ödenmez. İyi ki!!!" mesajını paylaştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın