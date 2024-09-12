Emret Komutanım Oyuncusunun Kartal Tibet'le Anısı Hepinizi Çok Güldürecek
Emret Komutanım Oyuncusunun Kartal Tibet'le Anısı Hepinizi Çok Güldürecek
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2005-2008 yılları arasında Show TV ekranlarında yayınlanan Emret Komutanım dizisini hepiniz hatırlıyorsunuzdur.
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Sarp Levendoğlu, Seda Akman, Naci Taşdöğen, Arda Kural, Sermiyan Midyat, Engin Hepileri ve Ufuk Özkan gibi pek çok başarılı oyuncunun rol aldığı dizi o dönem komik senaryosuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.
Dizi 56. Piyade Alayı olarak bilinen bir askeriyede erlerin başına gelen birbirinden trajikomik olayları ekranlara getirmişti. Dizideki her asker karakteri kendine has bir komikliğe sahipti ancak bunlardan biri var ki izleyicilerin hiç unutamayacağı bir karakteri oynamıştı.
Evet Mehmet Kurt'tan bahsediyoruz. Tosun Paşa lakaplı Naci Tosun karakterini oynayan Kurt, meğer dizi önünde olduğu kadar kamera arkasında da pek çok komik olaya imza atmış.
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Mehmet Kurt çoğu izleyen tarafından Kemal Sunal'a benzetiliyordu. Siz dizi ve onun rolü hakkında neler hatırlıyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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