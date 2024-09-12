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Emret Komutanım Oyuncusunun Kartal Tibet'le Anısı Hepinizi Çok Güldürecek

Emret Komutanım Oyuncusunun Kartal Tibet'le Anısı Hepinizi Çok Güldürecek

yerli dizi Tiktok
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
12.09.2024 - 18:34

Emret Komutanım'da Naci Tosun'u canlandıran Mehmet Kurt, Tekiner ile Podcast Show'da dizinin çekimleri sırasında yönetmen Kartal Tibet ile başından geçen komik bir olayı anlatarak hepimizi güldürdü. Gelin oyuncunun o anısına hep birlikte kulak verelim.

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2005-2008 yılları arasında Show TV ekranlarında yayınlanan Emret Komutanım dizisini hepiniz hatırlıyorsunuzdur.

2005-2008 yılları arasında Show TV ekranlarında yayınlanan Emret Komutanım dizisini hepiniz hatırlıyorsunuzdur.

Sarp Levendoğlu, Seda Akman, Naci Taşdöğen, Arda Kural, Sermiyan Midyat, Engin Hepileri ve Ufuk Özkan gibi pek çok başarılı oyuncunun rol aldığı dizi o dönem komik senaryosuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Sarp Levendoğlu, Seda Akman, Naci Taşdöğen, Arda Kural, Sermiyan Midyat, Engin Hepileri ve Ufuk Özkan gibi pek çok başarılı oyuncunun rol aldığı dizi o dönem komik senaryosuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Dizi 56. Piyade Alayı olarak bilinen bir askeriyede erlerin başına gelen birbirinden trajikomik olayları ekranlara getirmişti. Dizideki her asker karakteri kendine has bir komikliğe sahipti ancak bunlardan biri var ki izleyicilerin hiç unutamayacağı bir karakteri oynamıştı.

Dizi 56. Piyade Alayı olarak bilinen bir askeriyede erlerin başına gelen birbirinden trajikomik olayları ekranlara getirmişti. Dizideki her asker karakteri kendine has bir komikliğe sahipti ancak bunlardan biri var ki izleyicilerin hiç unutamayacağı bir karakteri oynamıştı.

Evet Mehmet Kurt'tan bahsediyoruz. Tosun Paşa lakaplı Naci Tosun karakterini oynayan Kurt, meğer dizi önünde olduğu kadar kamera arkasında da pek çok komik olaya imza atmış.

Evet Mehmet Kurt'tan bahsediyoruz. Tosun Paşa lakaplı Naci Tosun karakterini oynayan Kurt, meğer dizi önünde olduğu kadar kamera arkasında da pek çok komik olaya imza atmış.

Emret Komutanım oyuncusu, Tekiner ile Podcast Show'da dizinin çekimleri sırasında yönetmen Kartal Tibet ile başından geçen komik bir anıyı anlatarak herkesi güldürdü. Gelin Mehmet Kurt'un o anısına hep birlikte kulak verelim.

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Mehmet Kurt çoğu izleyen tarafından Kemal Sunal'a benzetiliyordu. Siz dizi ve onun rolü hakkında neler hatırlıyorsunuz? Yorumlara buyrun...

Mehmet Kurt çoğu izleyen tarafından Kemal Sunal'a benzetiliyordu. Siz dizi ve onun rolü hakkında neler hatırlıyorsunuz? Yorumlara buyrun...

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