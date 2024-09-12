Emret Komutanım Oyuncusunun Kartal Tibet'le Anısı Hepinizi Çok Güldürecek

Emret Komutanım'da Naci Tosun'u canlandıran Mehmet Kurt, Tekiner ile Podcast Show'da dizinin çekimleri sırasında yönetmen Kartal Tibet ile başından geçen komik bir olayı anlatarak hepimizi güldürdü. Gelin oyuncunun o anısına hep birlikte kulak verelim.