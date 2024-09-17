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MasterChef Alper'in Hiçbir Şey Yapmadan Öylece Duruşu İzleyicilerin Goygoy Konusu Oldu

MasterChef Alper'in Hiçbir Şey Yapmadan Öylece Duruşu İzleyicilerin Goygoy Konusu Oldu

MasterChef Türkiye
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
17.09.2024 - 09:07

MasterChef Türkiye yarışma ve çekişmelere sahne olduğu kadar birbirinden komik anlara da sahne oluyor. Yarışmacıların espri anlayışı ve halleri izleyicileri güldürmeye yetiyor. İşte o anlardan biriyle karşınızdayız. X/Twitter'da @suilleeyy adlı bir kullanıcı Alper'in duruşuyla ilgili bir paylaşım yaparak bir goygoy başlatmış. Gelin bu goygoya hep birlikte bakalım.

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MasterChef Türkiye programı bu sene izleyenleri güldürecek anlara sahne oluyor. Yarışmacıların espri anlayışları, aralarındaki diyaloglar, şeflerle atışmaları derken yaptıkları pek çok şey izleyicileri güldürebiliyor.

MasterChef Türkiye programı bu sene izleyenleri güldürecek anlara sahne oluyor. Yarışmacıların espri anlayışları, aralarındaki diyaloglar, şeflerle atışmaları derken yaptıkları pek çok şey izleyicileri güldürebiliyor.

Ama hiç şüphe yok ki bu seneki yarışmanın en komik isimlerinden birisi de MasterChef Alper. Çünkü kendisi öylesine yerinde dursa, hiç kıpırdamasa bile komik olmayı başarabiliyor.

Ama hiç şüphe yok ki bu seneki yarışmanın en komik isimlerinden birisi de MasterChef Alper. Çünkü kendisi öylesine yerinde dursa, hiç kıpırdamasa bile komik olmayı başarabiliyor.

Görünen o ki sosyal medya kullanıcıları da bu konuda hemfikir. X/Twitter'da @suilleeyy adlı bir kullanıcı, Alper'in yarışmadan bir anını paylaştı. MasterChef Alper'in duruşu izleyenleri güldürdü.

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