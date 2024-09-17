MasterChef Alper'in Hiçbir Şey Yapmadan Öylece Duruşu İzleyicilerin Goygoy Konusu Oldu

MasterChef Türkiye yarışma ve çekişmelere sahne olduğu kadar birbirinden komik anlara da sahne oluyor. Yarışmacıların espri anlayışı ve halleri izleyicileri güldürmeye yetiyor. İşte o anlardan biriyle karşınızdayız. X/Twitter'da @suilleeyy adlı bir kullanıcı Alper'in duruşuyla ilgili bir paylaşım yaparak bir goygoy başlatmış. Gelin bu goygoya hep birlikte bakalım.