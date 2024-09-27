Görkem Sen Yandın! Kızılcık Şerbeti Kadrosuna İki Oyuncu Daha Katıldı
Görkem Sen Yandın! Kızılcık Şerbeti Kadrosuna İki Oyuncu Daha Katıldı
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosuna iki önemli isim daha dahil oldu. Oyuncularının katıldığını Kızılcık Şerbeti X hesabı duyurdu.
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Show TV'nin kaoslarla dolu sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosuna iki yeni isim daha dahil oldu.
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Batuhan Bozkurt Yüzgüleç dizide 'Firaz' karakterine hayat veriyor. Görkem'in üvey annesinin oğlu olan Firaz bu bölümde Ünal ailesiyle tanışıyor.
Servet Pandur ise Firaz'ın annesi 'Asude' olarak karşımıza çıkıyor.
Cemal ve Heves'in kadroya dahil olmasından sonra onlarla birlikte Kızılcık Şerbeti kadrosu günden güne genişliyor. Bakalım bu akşamki yeni bölümde neler olacak? Görkem yine neler karıştıracak? Hep birlikte göreceğiz.
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