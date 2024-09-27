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Görkem Sen Yandın! Kızılcık Şerbeti Kadrosuna İki Oyuncu Daha Katıldı

Görkem Sen Yandın! Kızılcık Şerbeti Kadrosuna İki Oyuncu Daha Katıldı

yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
27.09.2024 - 13:29 Son Güncelleme: 27.09.2024 - 13:35

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosuna iki önemli isim daha dahil oldu. Oyuncularının katıldığını Kızılcık Şerbeti X hesabı duyurdu.

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Show TV'nin kaoslarla dolu sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosuna iki yeni isim daha dahil oldu.

Show TV'nin kaoslarla dolu sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosuna iki yeni isim daha dahil oldu.

Dizinin resmi X/Twitter hesabından yapılan paylaşımda bu akşamki bölümden itibaren Batuhan Bozkurt Yüzgüleç ile Servet Pandur'un dahil olduğunu öğrendik.

Batuhan Bozkurt Yüzgüleç dizide 'Firaz' karakterine hayat veriyor. Görkem'in üvey annesinin oğlu olan Firaz bu bölümde Ünal ailesiyle tanışıyor.

Batuhan Bozkurt Yüzgüleç dizide 'Firaz' karakterine hayat veriyor. Görkem'in üvey annesinin oğlu olan Firaz bu bölümde Ünal ailesiyle tanışıyor.

Servet Pandur ise Firaz'ın annesi 'Asude' olarak karşımıza çıkıyor.

Servet Pandur ise Firaz'ın annesi 'Asude' olarak karşımıza çıkıyor.

Cemal ve Heves'in kadroya dahil olmasından sonra onlarla birlikte Kızılcık Şerbeti kadrosu günden güne genişliyor. Bakalım bu akşamki yeni bölümde neler olacak? Görkem yine neler karıştıracak? Hep birlikte göreceğiz.

Cemal ve Heves'in kadroya dahil olmasından sonra onlarla birlikte Kızılcık Şerbeti kadrosu günden güne genişliyor. Bakalım bu akşamki yeni bölümde neler olacak? Görkem yine neler karıştıracak? Hep birlikte göreceğiz.

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