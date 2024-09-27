Ferit'in Şoklardan Şoklara Girdiği Yalı Çapkını'nın Son Bölümüne Gelen Haklı Tepkiler
Ferit'in Şoklardan Şoklara Girdiği Yalı Çapkını'nın Son Bölümüne Gelen Haklı Tepkiler
Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını, heyecanlı bölümleriyle devam ediyor. Seyran ve Sinan'ın evliliğinin herkes tarafından öğrenilmesiyle, özellikle Ferit büyük bir şok yaşadı. Bölüm sonunda yine ayrı kalamadıklarını gördüğümüz Seyran ve Ferit'e gelen yorumlara gelin beraber bakalım.
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Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını, 3. sezonuyla devam ediyor.
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Geçtiğimiz hafta Seyran ve Sinan'ın yıldırım nikahı kıydığını gören izleyicilerin tepkisi oldukça fazlaydı.
Bu hafta ise Ferit, Seyran ve Sinan'ın yıldırım nikahını öğrenerek şoke oldu. Seyran'ı bu fikrinden vazgeçirmeye çalışsa da pek başarılı olamadı.
Gelin, Yalı Çapkını'nın son bölüm tepkilerine bakalım.
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