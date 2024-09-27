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Ferit'in Şoklardan Şoklara Girdiği Yalı Çapkını'nın Son Bölümüne Gelen Haklı Tepkiler

Ferit'in Şoklardan Şoklara Girdiği Yalı Çapkını'nın Son Bölümüne Gelen Haklı Tepkiler

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
28.09.2024 - 00:50

Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını, heyecanlı bölümleriyle devam ediyor. Seyran ve Sinan'ın evliliğinin herkes tarafından öğrenilmesiyle, özellikle Ferit büyük bir şok yaşadı. Bölüm sonunda yine ayrı kalamadıklarını gördüğümüz Seyran ve Ferit'e gelen yorumlara gelin beraber bakalım.

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Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını, 3. sezonuyla devam ediyor.

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını, 3. sezonuyla devam ediyor.

Reytinglerinde büyük bir düşüş yaşayan Yalı Çapkını, kadroya yeni dahil olan isimlerle, değişen senaryosuyla yoluna devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Seyran ve Sinan'ın yıldırım nikahı kıydığını gören izleyicilerin tepkisi oldukça fazlaydı.

Geçtiğimiz hafta Seyran ve Sinan'ın yıldırım nikahı kıydığını gören izleyicilerin tepkisi oldukça fazlaydı.

SeyFer'in geri döneceğine dair bazı sinyaller verilmiş, fakat bölüm sonunda izleyiciler büyük bir sürprizle karşılaşmıştı.

Bu hafta ise Ferit, Seyran ve Sinan'ın yıldırım nikahını öğrenerek şoke oldu. Seyran'ı bu fikrinden vazgeçirmeye çalışsa da pek başarılı olamadı.

Bu hafta ise Ferit, Seyran ve Sinan'ın yıldırım nikahını öğrenerek şoke oldu. Seyran'ı bu fikrinden vazgeçirmeye çalışsa da pek başarılı olamadı.

Bölüm sonunda ise Ferit'i bekleyen bir Seyran sürprizi vardı.

Gelin, Yalı Çapkını'nın son bölüm tepkilerine bakalım.

Gelin, Yalı Çapkını'nın son bölüm tepkilerine bakalım.
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