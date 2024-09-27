Ferit'in Şoklardan Şoklara Girdiği Yalı Çapkını'nın Son Bölümüne Gelen Haklı Tepkiler

Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını, heyecanlı bölümleriyle devam ediyor. Seyran ve Sinan'ın evliliğinin herkes tarafından öğrenilmesiyle, özellikle Ferit büyük bir şok yaşadı. Bölüm sonunda yine ayrı kalamadıklarını gördüğümüz Seyran ve Ferit'e gelen yorumlara gelin beraber bakalım.