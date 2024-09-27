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Büyük Başarı! Deha ve Leyla Dizileri Şimdiden Yurt Dışı Platformlarına Satıldı

Büyük Başarı! Deha ve Leyla Dizileri Şimdiden Yurt Dışı Platformlarına Satıldı

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
28.09.2024 - 00:08

Yeni sezonda birbirinden farklı yapımlar seyirci karşısına çıktı. Güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikayesiyle Deha ve Leyla: Hayat...Aşk...Adalet dizileri reytinglerde büyük başarı elde etti.

İki dizinin başarısı şimdiden ülke sınırlarını da aştı!

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Bir Ay Yapım dizisi olan Deha, sezonun merakla beklenen yapımlarından biriydi.

Bir Ay Yapım dizisi olan Deha, sezonun merakla beklenen yapımlarından biriydi.

Aras Bulut İynemli ve Ahsen Eroğlu'nun başrolünde yer aldığı, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak ve Melis Sezen gibi başarılı oyuncuları da kadrosunda bulunduran Deha, ilk bölümüyle ekranlara geldi.

Deha, henüz ilk bölümüyle herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Reytinglerin tüm kategorilerinde birinci olan yapım, sosyal medyanın da en çok konuştuğu dizi oldu.

Deha, henüz ilk bölümüyle herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Reytinglerin tüm kategorilerinde birinci olan yapım, sosyal medyanın da en çok konuştuğu dizi oldu.

Öte yandan, başrollerini Cemre Baysel ve Alperen Duymaz'ın paylaştığı Leyla: Hayat...Aşk...Adalet dizisi de enfes bir reyting elde etti.

Öte yandan, başrollerini Cemre Baysel ve Alperen Duymaz'ın paylaştığı Leyla: Hayat...Aşk...Adalet dizisi de enfes bir reyting elde etti.

Hikayesiyle beğeni toplayan Leyla, gerek oyuncuları gerek senaryosuyla seyirciden tam not almayı başardı.

Hikayesiyle beğeni toplayan Leyla, gerek oyuncuları gerek senaryosuyla seyirciden tam not almayı başardı.

Deha ve Leyla: Hayat...Aşk...Adalet dizilerinin başarısı ise ülke sınırlarını aştı.

Deha ve Leyla: Hayat...Aşk...Adalet dizilerinin başarısı ise ülke sınırlarını aştı.

Başarılı iki yapım, Orta Doğu merkezli dijital yayın platformu Shahid'in dikkatini çekti.

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Shahid, iki diziyi de satın aldı. Deha ve Leyla, çok yakında Orta Doğu ülkelerinde de yayınlanmaya başlayacak.

Shahid, iki diziyi de satın aldı. Deha ve Leyla, çok yakında Orta Doğu ülkelerinde de yayınlanmaya başlayacak.

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