İlk Bölümüyle Büyük Beğeni Toplayan 'Deha'dan Yeni Fragman
İlk Bölümüyle Büyük Beğeni Toplayan 'Deha'dan Yeni Fragman
Hem oyuncu kadrosu hem de konusuyla dikkatleri üzerine çeken Deha dizisinin ikinci bölümünden yeni fragman geldi.
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Yeni sezonun dizilerinden Deha, geçen hafta Show TV ekranlarında izleyicinin karşısına geçti.
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Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez’in bulunduğu dizi ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı.
Dizide Aras Bulut İynemli’nin hayat verdiği Devran, çocukluğunda babası tarafından terk edilmiş birisi. Dört kardeşiyle İstanbul’da yaşayan Devran, küçük kardeşinin babası İskender nedeniyle ölmesi şok etkisi yarattı.
Dizinin merak edilen ikinci bölümünden yeni fragman yayınlandı. Bu kez Devran yıllar sonra babasının karşısına intikam almak için çıkacak.
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