Bu Adamı Gözümüz Tutmadı! Kızılcık Şerbeti Fanları Firaz'ı Görür Görmez Puanını Verdi!

Kızılcık Şerbeti'ne 69. bölümüyle yeni kan geldi. Kızıl Goncalar'da Affan karakteriyle hafızalara kazınan Batuhan Bozkurt, Kızılcık Şerbeti'ne Firaz karakteriyle giriş yaptı. Ancak Kızılcık Şerbeti fanlarının gözü Firaz'ı tutmadı! İşte ukala tavırlarıyla diziye bomba gibi giriş yapan Firaz'a yapılan yorumlar.