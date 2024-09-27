Bu Adamı Gözümüz Tutmadı! Kızılcık Şerbeti Fanları Firaz'ı Görür Görmez Puanını Verdi!
Bu Adamı Gözümüz Tutmadı! Kızılcık Şerbeti Fanları Firaz'ı Görür Görmez Puanını Verdi!
Kızılcık Şerbeti'ne 69. bölümüyle yeni kan geldi. Kızıl Goncalar'da Affan karakteriyle hafızalara kazınan Batuhan Bozkurt, Kızılcık Şerbeti'ne Firaz karakteriyle giriş yaptı. Ancak Kızılcık Şerbeti fanlarının gözü Firaz'ı tutmadı! İşte ukala tavırlarıyla diziye bomba gibi giriş yapan Firaz'a yapılan yorumlar.
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Kızılcık Şerbeti ekranlarda fırtına estirmeyi sürdürüyor. Her bölümüyle gündem olan diziye yeni kan geldi.
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Diziye Görkem'in üvey annesi Asude (Servet Pandur) ve oğlu Firaz (Batuhan Bozkurt) katıldı. Asude aynı zamanda ünlü bir iş kadını olurken oğlu da şirketlerin başında...
Firaz karakterine hayat veren Batuhan Bozkurt'u aslında yakından tanıyoruz. Kızıl Goncalar'da Affan karakteriyle hayatımıza giren Bozkurt, burada sergilediği başarılı performansla izleyenlerin tüylerini adeta diken diken etmişti!
Bozkurt, bu kez karşımıza Kızılcık Şerbeti'nde Firaz karakteriyle çıktı. Ancak dizinin fanlarının gözü Firaz'ı tutmadı!
Ukala tavırlarıyla dikkat çeken Firaz, annesi tarafından 'yoğun, kafasını kaşıyacak vakti bile bulmayan' bir iş insanı olarak tanıtılıyor...
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Ancak dizinin ilerleyen dakikalarında geceden kalma, uykudan uyanamayıp toplantıya gitmeyen bir Firaz görüyoruz...
Öyle ki Kızılcık Şerbeti fanları da Firaz'ı görür görmez irite oldu. İzleyenler Firaz hakkındaki düşüncelerini şöyle paylaştı👇🏻
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