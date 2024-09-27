Okurken Adeta Beynimiz Yandı, Kimin Kiminle Eski ve Yeni Sevgili Olduğunu Anlamadık: Reytinglerde "Ex" Savaşı!
Okurken Adeta Beynimiz Yandı, Kimin Kiminle Eski ve Yeni Sevgili Olduğunu Anlamadık: Reytinglerde "Ex" Savaşı!
Televizyonda yeni sezon başladı, yeni diziler art arda ekranlara geldi. Ancak perşembe günleri ekranlarda adeta eski ve yeni sevgili savaşı başladı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Deniz Can Aktaş eski sevgilisi Hafsanur Sancaktutan’la, Kubilay Aka hem eski sevgilisi Miray Daner hem de yeni sevgilisi Sancaktutan’la rakip oldu.
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Yeni sezonun başlamasıyla televizyon ekranlarında yeni diziler boy göstermeye başladı. Yeni yapımlarla ekranda adeta reyting savaşları gerçekleşiyor.
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Öyle ki özellik perşembe günleri diziler arasındaki rekabet kızışacağa benziyor. NOW'ın Hudutsuz Sevda dizisi dün (26 Eylül Perşembe) 2. sezonuyla izleyicinin karşısına çıktı.
Hudutsuz Sevda'nın karşısına ise Show TV'de yayınlanan Siyah Kalp dizisi çıktı. Perşembe günü reyting yarışının kazananı Siyah Kalp oldu.
Perşembe günlerinin bir diğer reyting rekortmeni dizisi ise Kanal D'de yayınlanan İnci Taneleri. Dizinin yeni fragmanı yayınlandı ancak yayın tarihi henüz açıklanmadı.
Perşembe günleri başarılı yapımların reyting savaşı değil aynı zaman da eski ve yeni sevgililerin de savaşı olacak.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hudutsuz Sevda'nın başrolü Deniz Can Aktaş ile aynı gün karşı karşıya gelen dizi Siyah Kalp'in başrolü Hafsanur Sancaktutan eski sevgili.
Hafsanur Sancaktutan ile İnci Taneleri'nin başrolü Kubilay Aka bir süredir birlikteler.
Eminim okurken bi' başınız dönmüştür... Ama bitmedi! Kubilay Aka perşembe günleri reytinglerde rakip olacağı Hudutsuz Sevda'nın başrolü Miray Daner ile eski sevgili.
E tabi durum böyle olunca kullanıcılardan yorum gecikmedi👇🏻
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