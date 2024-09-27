Okurken Adeta Beynimiz Yandı, Kimin Kiminle Eski ve Yeni Sevgili Olduğunu Anlamadık: Reytinglerde "Ex" Savaşı!

Televizyonda yeni sezon başladı, yeni diziler art arda ekranlara geldi. Ancak perşembe günleri ekranlarda adeta eski ve yeni sevgili savaşı başladı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Deniz Can Aktaş eski sevgilisi Hafsanur Sancaktutan’la, Kubilay Aka hem eski sevgilisi Miray Daner hem de yeni sevgilisi Sancaktutan’la rakip oldu.

Kaynak