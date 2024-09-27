Kızıl Goncalar Senaristinden Olay Olan Yalı Çapkını Yorumu
Kızıl Goncalar Senaristinden Olay Olan Yalı Çapkını Yorumu
Kaynak: https://gazeteoksijen.com/yazarlar/bu...
NOW'ın sevilen dizisi Kızıl Goncalar'ın senaristi Necati Şahin, Oksijen'den Burak Göral'ın sorularını yanıtladı. Şahin, Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın başrol çifti Seyran ve Ferit arasındaki çekime yaptığı yorumla gündem oldu.
KAYNAK: Gazete Oksijen
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NOW'ın fenomen haline gelen dizisi Kızıl Goncalar'ın senaristi Necati Şahin, Gazete Oksijen'e konuştu.
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Kızıl Goncalar hakkında konuşan Necati Şahin, dizilerdeki romantik çiftlerden konu açılınca Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın başrol çifti Seyran ve Ferit'e değindi.
Yalı Çapkını'nın başrol çifti Seyran ve Ferit'i "Gerçekten o çiftin libidosu çok yüksek" şeklinde yorumlayan Necati Şahin, dizide zırt pırt ayrılan SeyFer'i sevenleri de tetiklemiş oldu.
Necati Şahin, Seyran ve Ferit hakkında şu yorumda bulundu:
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