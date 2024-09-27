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Kızıl Goncalar Senaristinden Olay Olan Yalı Çapkını Yorumu

Kızıl Goncalar Senaristinden Olay Olan Yalı Çapkını Yorumu

yalı çapkını Kızıl Goncalar
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
27.09.2024 - 18:46

NOW'ın sevilen dizisi Kızıl Goncalar'ın senaristi Necati Şahin, Oksijen'den Burak Göral'ın sorularını yanıtladı. Şahin, Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın başrol çifti Seyran ve Ferit arasındaki çekime yaptığı yorumla gündem oldu.

KAYNAK: Gazete Oksijen

Kaynak: https://gazeteoksijen.com/yazarlar/bu...
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NOW'ın fenomen haline gelen dizisi Kızıl Goncalar'ın senaristi Necati Şahin, Gazete Oksijen'e konuştu.

NOW'ın fenomen haline gelen dizisi Kızıl Goncalar'ın senaristi Necati Şahin, Gazete Oksijen'e konuştu.

Kızıl Goncalar hakkında konuşan Necati Şahin, dizilerdeki romantik çiftlerden konu açılınca Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın başrol çifti Seyran ve Ferit'e değindi.

Kızıl Goncalar hakkında konuşan Necati Şahin, dizilerdeki romantik çiftlerden konu açılınca Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın başrol çifti Seyran ve Ferit'e değindi.

Yalı Çapkını'nın başrol çifti Seyran ve Ferit'i "Gerçekten o çiftin libidosu çok yüksek" şeklinde yorumlayan Necati Şahin, dizide zırt pırt ayrılan SeyFer'i sevenleri de tetiklemiş oldu.

Yalı Çapkını'nın başrol çifti Seyran ve Ferit'i "Gerçekten o çiftin libidosu çok yüksek" şeklinde yorumlayan Necati Şahin, dizide zırt pırt ayrılan SeyFer'i sevenleri de tetiklemiş oldu.

Yalı Çapkını fanlar, 3. sezonda yine ayrılan ve başka karakterlerle aşk yaşayan Seyran ve Ferit'in yeniden bir araya gelmesini istiyordu.

Necati Şahin, Seyran ve Ferit hakkında şu yorumda bulundu:

Necati Şahin, Seyran ve Ferit hakkında şu yorumda bulundu:

'Libidosu çok yüksek çiftleri izlemeyi seviyorlar. Yalı Çapkını’ndaki çift mesela. 2-3 yıldır izleniyor ve gerçekten o çiftin libidosu çok yüksek.' 

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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