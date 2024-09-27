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Nagihan Karadere'den Survivor'da Yer Almak İstediği İddialarına Sert Yanıt

Nagihan Karadere'den Survivor'da Yer Almak İstediği İddialarına Sert Yanıt

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
27.09.2024 - 17:59

Survivor tarihinin unutulmaz yarışmacılarından Nagihan Karadere, katıldığı sezonlarla yakında Survivor rekorunu kıracak. Tam 4 kez Survivor'a katılan Nagihan'ın 2025 yılında da Survivor'da yer alacağına dair iddialara dolaşırken Nagihan bu iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

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Tam 4 kez Survivor'a katılan Nagihan Karadere, yarışmanın gedikli isimlerinden biri.

Tam 4 kez Survivor'a katılan Nagihan Karadere, yarışmanın gedikli isimlerinden biri.

2016'dan beri Survivor'a düzenli olarak katılan Nagihan'ın hep hayalini kurduğu şampiyonluğu daima kıl payı kaçırması izleyicilerin gözünden kaçmazken haliyle Nagihan'ın 5. kez yarışmaya katılacağı iddiaları ortalıkta dolaşmaya başlamıştı.

2016'dan beri Survivor'a düzenli olarak katılan Nagihan'ın hep hayalini kurduğu şampiyonluğu daima kıl payı kaçırması izleyicilerin gözünden kaçmazken haliyle Nagihan'ın 5. kez yarışmaya katılacağı iddiaları ortalıkta dolaşmaya başlamıştı.

Bir X hesabı, Nagihan'ın Survivor 2025'e katılmak istediğini ve Acun Medya'yla anlaştığını yazması üzerine sessiz kalamayan Nagihan, iddialara sert yanıt verdi.

Bir X hesabı, Nagihan'ın Survivor 2025'e katılmak istediğini ve Acun Medya'yla anlaştığını yazması üzerine sessiz kalamayan Nagihan, iddialara sert yanıt verdi.

Nagihan o iddiaya "Yer almak istiyor mu? 🥴 Yakında öğrenirsiniz yanlış başlıklar atmayın derim!" yanıtı verdi.

Nagihan o iddiaya "Yer almak istiyor mu? 🥴 Yakında öğrenirsiniz yanlış başlıklar atmayın derim!" yanıtı verdi.
twitter.com

Bakalım neler öğreneceğiz?

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