Nagihan Karadere'den Survivor'da Yer Almak İstediği İddialarına Sert Yanıt

Survivor tarihinin unutulmaz yarışmacılarından Nagihan Karadere, katıldığı sezonlarla yakında Survivor rekorunu kıracak. Tam 4 kez Survivor'a katılan Nagihan'ın 2025 yılında da Survivor'da yer alacağına dair iddialara dolaşırken Nagihan bu iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.