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Ne MasterChef Ne Yerli Dizi: Reytinglere Avrupa Ligi Damgasını Vurdu

Ne MasterChef Ne Yerli Dizi: Reytinglere Avrupa Ligi Damgasını Vurdu

futbol yerli dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
27.09.2024 - 12:38

Perşembe günleri televizyon ekranlarında en çok izlenen yapımlar genelde dizi, film ya da programlar oluyor. Ancak 26 Eylül Perşembe akşamı reyting sıralamasına futbol damgasını vurdu. Detaylar içerikte!

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Her perşembe akşamı televizyon ekranlarında birbirinden dikkat çeken dizi, film ya da program izleyicilerin karşısına çıkıyor. Perşembe günleri diziler genellikle reyting sıralamasında en üstte yer alırken bu sefer zirvede futbol başı çekti.

Her perşembe akşamı televizyon ekranlarında birbirinden dikkat çeken dizi, film ya da program izleyicilerin karşısına çıkıyor. Perşembe günleri diziler genellikle reyting sıralamasında en üstte yer alırken bu sefer zirvede futbol başı çekti.

26 Eylül Perşembe akşamı ekrana gelen Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk ettiği karşılaşma reyting listesinde ilk sırada yer aldı.

26 Eylül Perşembe akşamı ekrana gelen Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk ettiği karşılaşma reyting listesinde ilk sırada yer aldı.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda ekibi Ajax'a konuk olduğu karşılaşma ise reyting sıralamasında ikinci sıraya yerleşti.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda ekibi Ajax'a konuk olduğu karşılaşma ise reyting sıralamasında ikinci sıraya yerleşti.

Show TV'nin sevilen dizisi Siyah Kalp total reyting sıralamasında üçüncü olurken TV8'de yayınlanan ve çok izlenen MasterChef Türkiye listede yedinci sıraya yerleşti.

Show TV'nin sevilen dizisi Siyah Kalp total reyting sıralamasında üçüncü olurken TV8'de yayınlanan ve çok izlenen MasterChef Türkiye listede yedinci sıraya yerleşti.

26 Eylül 2024 günü totalde ilk sıraya yerleşen 10 programı buradan görebilirsiniz:

26 Eylül 2024 günü totalde ilk sıraya yerleşen 10 programı buradan görebilirsiniz:

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h.ibrahim

bok bok dizilerden iyidir hiç yoktan,trt nin kuruldugu günden bu yana yaptıgı en iyi hareket