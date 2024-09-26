Survivor Evrim Keklik Fenerbahçe'ye Küfredilen Marşı Paylaşmasının Ardından Aldığı Eleştirilere Yanıt Verdi!
Survivor Evrim Keklik Fenerbahçe'ye Küfredilen Marşı Paylaşmasının Ardından Aldığı Eleştirilere Yanıt Verdi!
Survivor'la tanınan ve ardından televizyon ekranlarında program yapan Evrim Keklik, Galatasaray formasıyla arabasında küfürlü Fenerbahçe marşı dinlediği görüntüleri paylaşmıştı. Fenerbahçeli taraftarların büyük tepkisini çeken Keklik, yaptığı paylaşımla camiadan özür diledi.
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2020 yılında Survivor'a katılan ve program sonrası popüler olan Evrim Keklik, 2022 yılında bir kez daha Survivor'la izleyici karşısına çıkmıştı.
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Survivor sonrası Panorama programında sunucu olan Keklik, tanınırlığını da bu şekilde artırmış; ancak geçtiğimiz sezon programın kaldırılmasıyla YouTube'a yönelmişti.
Ancak bu kez onu gündeme getiren Survivor ya da sunuculuk kariyeri değil; geçtiğimiz hafta gerçekleşen Fenerbahçelileri epey kızdıran paylaşımı oldu.
Keklik, arabasından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'ye ve değerlerine küfredilen bir marşı paylaşıp tempo tuttu.
Evrim'in bu paylaşımı sosyal medyada Fenerbahçeliler tarafından epey tepki çekti.
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Tüm bu yaşananlar üzerine açıklama yapan Evrim Keklik, "Yaşanan olay, bir Fenerbahçe gönüllüsünün üzülmesine, kırılmasına sebep olduysa kendi adıma özür dilerim." dedi.
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