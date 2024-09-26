Bir Gece Masalı Kamera Arkası, "Mahir ve Canfeza Evleniyor mu?" Dedirtti!
Bir Gece Masalı Kamera Arkası, "Mahir ve Canfeza Evleniyor mu?" Dedirtti!
atv'de yayınlanan Bir Gece Masalı, Mahir ve Canfeza karakterlerinin uyumuyla izleyicilerden her hafta tam puan alırken diziden gelen kamera arkası görüntüleri akıllara evlilik ihtimalini getirdi.
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atv'nin yeni sezon için en iddialı dizisi Bir Gece Masalı, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuş durumda.
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Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerini paylaştığı dizide ikilinin partnerliği yaş farkından dolayı yoğun tepki görmüş fakat uyumları izleyici tarafından epey beğenilmişti.
Mahir ve Canfeza karakterlerinin aşkını izlediğimiz Bir Gece Masalı'nda ikilinin ilişkisinin ne yönde ilerleyeceği merak konusu olurken diziden gelen son kamera arkası heyecan yarattı.
Mahir ve Canfeza karakterlerinin kuyumcuda görüntülendiği kamera arkasında izleyiciler ikilinin evlenme ihtimaline karşı şimdiden kendilerinden geçtiler.
Peki siz bu konuda diyorsunuz? Sizce Bir Gece Masalı'nda sürpriz bir nikah gerçekleşir mi?
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