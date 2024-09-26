Karlos ve Yaren'in Efsane Şarkısı "Yanarım"ı Yıllar Önceden Biliyormuşuz!
Karlos ve Yaren'in Efsane Şarkısı "Yanarım"ı Yıllar Önceden Biliyormuşuz!
Ulan İstanbul dizisinde Şebnem Bozoklu ve Erkan Kolçak Köstendil'in canlandırdığı Karlos ve Yaren karakterlerinin performansıyla dilimize pelesenk olan 'Yanarım' şarkısını aslında yıllar öncesinde başka bir dizide duymuşuz.
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2014-2015 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Ulan İstanbul, kısa sürede fenomen haline gelmişti.
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Özelikle Erkan Kolçak Köstendil ve Şebnem Bozoklu'nun canlandırdığı Karlos ve Yaren karakterleri o döneme damga vururken dizinin bazı bölümlerinde karakterlerin şarkı söylemeleri diziyi özel yapan bir başka nedendi.
Erkan Kolçak Köstendil'in yazıp bestelediği "Yanarım" şarkısıyla o günlerde fenomen olan ikili, popüler şarkıyı geçtiğimiz günlerde Password yarışmasında bir kez daha seslendirip izleyicileri heyecanlandırırken o şarkı hakkında şaşırtan bir bilgi ortaya çıktı.
Biz "Yanarım" şarkısını ilk kez Ulan İstanbul'da duyduğumuzu zannederken meğer fenomen şarkı Sakarya Fırat dizisinde karşımıza çıkmış.
Sakarya Fırat dizisinde Mahmut karakterine hayat veren Köstendil, kendi bestelediği şarkının ilk versiyonunu bu dizide seslendirmiş.
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İşte o sahne:
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