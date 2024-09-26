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"Böyle Annelik Olmaz": Didem Arslan'da Skandal Yaratan Olay

"Böyle Annelik Olmaz": Didem Arslan'da Skandal Yaratan Olay

Didem Arslan'la Vazgeçme
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
26.09.2024 - 15:00

Hafta içi her gün Show TV'de yayınlanan Didem Arslan'la Vazgeçme programına 6 çocuklu babanın iddiaları damga vurdu. Eski eşinin çocuklarına eziyet ettiğini anlatan babanın iddiaları ortaya çıkan kan donduran görüntülerle herkesi şoke etti.

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Hafta içi her gün Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı yine kan donduran bir olayla gündeme geldi.

Hafta içi her gün Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı yine kan donduran bir olayla gündeme geldi.

6 çocuğunun annelerinin yanında kaldığını ve annelerinin çocuklarına eziyet ettiğini iddia eden baba Ali Rıza, söylemleriyle herkesi şaşırttı.

6 çocuğunun annelerinin yanında kaldığını ve annelerinin çocuklarına eziyet ettiğini iddia eden baba Ali Rıza, söylemleriyle herkesi şaşırttı.

6 çocuğundan birinin babaya kaçtığı olayda kalan 5 çocuk hala anneyle yaşarken baba Ali Rıza, anne Hava'nın sevgilileriyle birlikte evlatlarına şiddet uyguladığını iddia etti.

6 çocuğundan birinin babaya kaçtığı olayda kalan 5 çocuk hala anneyle yaşarken baba Ali Rıza, anne Hava'nın sevgilileriyle birlikte evlatlarına şiddet uyguladığını iddia etti.

Eziyet gören çocuklardan biri olan Büşra, annesinin evinden babasına kaçarken Didem Arslan'ın canlı yayınına çıkıp annesinin yaptıklarını anlattı.

Eziyet gören çocuklardan biri olan Büşra, annesinin evinden babasına kaçarken Didem Arslan'ın canlı yayınına çıkıp annesinin yaptıklarını anlattı.

Annenin çocuklarına şiddet gösterdiği ve küçük bir çocuğun sigara içtiği görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayan Didem Arslan, yayında "Böyle annelik olmaz" diyerek olanlara isyan etti.

Annenin çocuklarına şiddet gösterdiği ve küçük bir çocuğun sigara içtiği görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayan Didem Arslan, yayında "Böyle annelik olmaz" diyerek olanlara isyan etti.
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İşte Didem Arslan'ın Instagram hesabında paylaşılan o görüntüler:

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