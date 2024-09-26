"Böyle Annelik Olmaz": Didem Arslan'da Skandal Yaratan Olay

Hafta içi her gün Show TV'de yayınlanan Didem Arslan'la Vazgeçme programına 6 çocuklu babanın iddiaları damga vurdu. Eski eşinin çocuklarına eziyet ettiğini anlatan babanın iddiaları ortaya çıkan kan donduran görüntülerle herkesi şoke etti.