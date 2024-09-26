Uğur Dündar, Cem Yılmaz'ın Kapısına Neden Dayandığını Açıkladı!
Uğur Dündar, Cem Yılmaz'ın Kapısına Neden Dayandığını Açıkladı!
Uğur Dündar ekranlara geri döndüğünü 'Kapıyı açar mısınız lütfen?' dediği viral olan videosunu taklit ederek duyurmuştu. Tanıtımda Cem Yılmaz'ın kapısına dayandığını söylemişti. Nedenini dünkü yayınında açıkladı.
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Uğur Dündar uzun bir aranın ardından ekranlara döneceği haberini viral olan videosu ile duyurmuştu.
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"Bezmenler kapıyı açar mısınız lütfen?" videosuyla duyurulan programın tanıtımında Cem Yılmaz'ın kapısına dayandığını söylemişti.
Sözcü TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan programın ilk bölümünde o anları ekrana veren Dündar, Cem Yılmaz'ın kapısına neden dayandığını açıkladı.
Meğer Cem Yılmaz Erşan Kuneri'de Uğur Dündar'ı taklit etmiş. İşte o anlar:
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