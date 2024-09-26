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Bir Ajans Çalışanının Bazı Oyunculardan Cinsel İçerikli Videolar İstediği İddia Edildi!

Bir Ajans Çalışanının Bazı Oyunculardan Cinsel İçerikli Videolar İstediği İddia Edildi!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
26.09.2024 - 09:53

Oyuncu yönetmeni Harika Uygur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şok eden bir iddia ortaya attı. Bir ajans çalışanının oyunculardan cinsel içerikli videoları 'audition' adı altında talep ettiğini yazdı.

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Oyuncular ajanslardan gelen yeni proje tekliflerini değerlendirebilirler. Bildiğiniz üzere, ajanslar da oyunculardan audition adı verilen performanslarını gösterdikleri videolar talep ederler.

Oyuncular ajanslardan gelen yeni proje tekliflerini değerlendirebilirler. Bildiğiniz üzere, ajanslar da oyunculardan audition adı verilen performanslarını gösterdikleri videolar talep ederler.

Günümüzde bu yolla oyuncuların iş bulduklarını biliyoruz ancak bu tekniği kötüye kullanan kişiler de olabiliyor.

Günümüzde bu yolla oyuncuların iş bulduklarını biliyoruz ancak bu tekniği kötüye kullanan kişiler de olabiliyor.

Oyuncu yönetmeni Harika Uygur sosyal medya hesabından benzer bir kötüye kullanma olduğunu yazdı.

Oyuncu yönetmeni Harika Uygur sosyal medya hesabından benzer bir kötüye kullanma olduğunu yazdı.

Bir ajans çalışanının bazı oyunculara mastürbasyon sahneleri atarak audition istediğini iddia eden Uygur, şöyle paylaştı:

Bir ajans çalışanının bazı oyunculara mastürbasyon sahneleri atarak audition istediğini iddia eden Uygur, şöyle paylaştı:
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Uygur, "Çalışan haberin ardından işten çıkarıldı. Ancak bunun önüne geçebilmek için bir oyuncu yönetmeni ile çalışın." diye uyardı.

Uygur, "Çalışan haberin ardından işten çıkarıldı. Ancak bunun önüne geçebilmek için bir oyuncu yönetmeni ile çalışın." diye uyardı.

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ömer

İşten çıkarınca bütün sorun çözüldü mü ? Buna inanıp gönderenlerin görüntüleri ne oldu ? İsmi gizli ve sende olan adamın tekrar yapmayacağının yada o görüntü... Devamını Gör